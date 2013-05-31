中国游客海外不文明行为引发谴责

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月30日(记者 李卉/白宾) - 从“假结婚”骗取马尔代夫的蜜月折扣，到让孩子在台湾高雄机场随地大便，中国游客最近成了众矢之的。
由于微博的存在，记录这些游客不良行为的报道在中国蔓延，引发了民众的厌恶、愤怒和自我反省。
如果在过去，类似报道或许会被视为是对中国游客良好本性的侮辱，但是现在中国民众开始发问，同胞为何会有如此表现。
中国社科院旅游研究中心研究员刘思敏表示，客观地说，中国游客的素质相对不高。
刘表示，海外旅行是新出现的高消费行为，外出旅游会成为人们炫耀的资本，很大程度上，因为攀比，才需要炫耀。他说，很多中国游客出国了，却往往缺乏经验，不熟悉国外的规定和标准。
当中国一名15岁男孩在埃及卢克索神庙浮雕上刻字留念的行为被曝光后，民众极为愤怒，甚至中国外交部例行记者会上亦有关于这个问题的问答。
其他事件也引发了民众的类似反应，包括一位母亲让孩子在台湾高雄机场就地大便，而卫生间就在几米远处。
某些中国游客的不文明行为让中国政府颇为尴尬。中国政府试图树立美好形象，并致力于成为一个有益于全球的新兴经济体。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。