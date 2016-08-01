上半年中国旅游总收入2.25万亿元 同比增12.4%--国家旅游局

去年中国银行业理财余额同比增逾两成 同业理财近6万亿元--托管中心
路透北京5月19日 - 中国银行业理财登记托管中心周五发布2016年度《中国银行业理财市场年度报告》称，截至2016年底，中国497家银行业金融机构有存续的理财产品余额29.05万亿元，同比增逾两成；其中银行同业类产品存续余额为5.99万亿元，占比大幅上升。
路透北京8月1日 - 中国国家旅游局周一发布报告称，今年上半年全国实现旅游总收入2.25万亿元人民币，同比增长12.4%；预计下半年国内旅游继续保持两位数增速，入境旅游增速有望达到4%，出境旅游将维持4%左右的增速。
报告显示，上半年国内旅游22.36亿人次，同比增10.47%；入出境旅游1.27亿人次，增长4.1%。入境旅游人数6,787万人次，同比增3.8%；入境过夜旅游人数2,887万人次，增长4.3%。国际旅游收入570亿美元，增长5.3%。中国公民出境旅游人数5,903万人次，增4.3%。
“今年上半年，中国旅游市场规模稳步扩大，继续领跑宏观经济，...下半年，旅游业将继续领跑宏观经济。”报告称。
中国国家旅游局此前发布统计显示，今年1-6月，全国在建旅游项目9,944个，实际完成投资4,211.5亿元，较去年同期增长约30.5%。（完）
预览详情，请点选国家旅游局网站：here
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透北京5月19日 - 中国银行业理财登记托管中心周五发布2016年度《中国银行业理财市场年度报告》称，截至2016年底，中国497家银行业金融机构有存续的理财产品余额29.05万亿元，同比增逾两成；其中银行同业类产品存续余额为5.99万亿元，占比大幅上升。
路透香港5月19日 - 编制香港股市指数的恒生指数有限公司周五称，决定将红筹股及民营企业将加入恒生中国企业指数，预计今年8月公布详情。
--人民币兑美元当周升0.15%。本周美元指数破位下行，但人民币升幅却远不及美元调整幅度，因逢低购汇的客盘依然较多，且有油盘大量购汇，人民币依然稳定在较小的区间内。特朗普危机已取代美联储6月加息预期成为美元的最大扰动因素，后市继续观望美元调整能否带动人民币继续走升。