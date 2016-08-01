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中国财经 | 2016年 8月 1日 星期一 18:56 BJT

上半年中国旅游总收入2.25万亿元 同比增12.4%--国家旅游局

路透北京8月1日 - 中国国家旅游局周一发布报告称，今年上半年全国实现旅游总收入2.25万亿元人民币，同比增长12.4%；预计下半年国内旅游继续保持两位数增速，入境旅游增速有望达到4%，出境旅游将维持4%左右的增速。

报告显示，上半年国内旅游22.36亿人次，同比增10.47%；入出境旅游1.27亿人次，增长4.1%。入境旅游人数6,787万人次，同比增3.8%；入境过夜旅游人数2,887万人次，增长4.3%。国际旅游收入570亿美元，增长5.3%。中国公民出境旅游人数5,903万人次，增4.3%。

“今年上半年，中国旅游市场规模稳步扩大，继续领跑宏观经济，...下半年，旅游业将继续领跑宏观经济。”报告称。

中国国家旅游局此前发布统计显示，今年1-6月，全国在建旅游项目9,944个，实际完成投资4,211.5亿元，较去年同期增长约30.5%。（完）

预览详情，请点选国家旅游局网站：here

(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)

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