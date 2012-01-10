中国去年旅游总收入料同比升18%

基金业协会将发展公募REITs 推动公共不动产证券化--报载

路透上海2月24日 - 据上海证券报周五报导，中国证券投资基金业协会下一步不仅将深入推进PPP（政府与社会资本合作）项目资产证券化发展，还将发展公募REITs（房地产投资信托基金）、推动公共不动产证券化进程，并继续规范资产证券化业务的发展。