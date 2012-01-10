中国去年旅游总收入料同比升18%

今年全国铁路投资拟约8000亿元 与去年规模持平--新华
路透北京2月24日 - 新华社周四晚间援引中国部分地区铁路建设工作会议称，今年全国铁路投资拟将保持去年规模即8,000亿元人民币左右，其中铁路总公司负责的铁路投资7,300亿元，包括设备购置1,000亿元。
路透北京1月10日电---中国旅游研究院周二发布旅游经济蓝皮书称,预计2011年全国旅游总收入将同比增长18%,而今年亦将维持较快增长格局,增幅可达9%.
新华社当日稍晚报导援引蓝皮书并称,预计2011年全年中国旅游业总收入为2.2万亿元人民币,同期,旅游服务贸易逆差进一步扩大,达225亿美元.
同时,2012年中国旅游经济运行将维持较快增长格局,预计全年旅游总收入将达2.4万亿元,旅游服务贸易逆差继续扩大至339亿美元.
中国国家旅游局此前称,根据正式发布的旅游业"十二五"(2011-2015年)发展规划纲要,中国旅游业总收入到2015年将达2.5万亿元,年均增长率为10%.
"十一五"期间,中国全国旅游业总收入年均增长15%.中国已成为全球第四大入境旅游接待国和亚洲第一大出境旅游客源国.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透北京2月24日 - 新华社周四晚间援引中国部分地区铁路建设工作会议称，今年全国铁路投资拟将保持去年规模即8,000亿元人民币左右，其中铁路总公司负责的铁路投资7,300亿元，包括设备购置1,000亿元。
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