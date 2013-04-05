中国超越德国成为世界最大旅游消费国

路透马德里/法兰克福4月4日 - 联合国世界旅游组织(UNWTO)周四表示，过去十年中国海外游客人数激增，中国游客现在已超越德国游客成为世界上最大的旅游消费群体。

以组团旅行并在海外抢购奢侈品而闻名的中国游客去年的海外旅行开支高达1,020亿美元，超越荷包殷实的德国和美国的游客。

中国游客2012年的海外旅行开支比前年多出41%，而德国和美国游客去年的开支分别接近840亿美元。

来自俄罗斯、巴西等经济发展迅速、中产阶级不断扩大的经济体的游客2012年的旅行开支也有增加。但深受经济衰退影响的欧洲，比如法国和意大利的游客则控制了他们的旅行预算。

UNWTO秘书长瑞法依(Taleb Rifai)表示：“中国和俄罗斯旅行消费的大幅增加反映出这些国家有越来越多的中产阶级进入旅游市场。”

德国旅游协会(DRV)表示，该组织预计，有鉴于中国公民比北美、俄罗斯和欧洲全部人口还要多，因而以总支出计，中国超过德国只是时间问题。

DRV主席Juergen Buechy表示：“但他们现在的消费就已超过我们，让我们感到很震惊。”

他又补充道，中国人相较德国人更愿意长途旅行，这就意味着其平均每个假期的开支更大。德国人一般选择地中海作为出行目的地。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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