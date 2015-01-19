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中国财经 | 2015年 1月 19日 星期一 09:36 BJT

中国在全国范围启动离境退税政策

路透上海1月17日 - 新华社周五报导称，中国财政部近日发布公告，决定在全国符合条件的地区实施境外旅客购物离境退税政策。

根据政策规定，境外旅客在离境口岸离境时，对其在退税商店购买的退税物品可享11%的退税。境外旅客是指在中国境内连续居住不超过183天的外国人和港澳台同胞。

“《公告》的发布，进一步完善了中国的增值税出口退税制度，促进了中国增值税制度的国际接轨，将有力促进中国入境旅游的发展，推动中国特色商品的出口。”财政部财科所所长刘尚希说。

报导称，新政策降低了起退点，由800元下调至500元。（完）

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