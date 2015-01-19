中国在全国范围启动离境退税政策

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透上海1月17日 - 新华社周五报导称，中国财政部近日发布公告，决定在全国符合条件的地区实施境外旅客购物离境退税政策。
根据政策规定，境外旅客在离境口岸离境时，对其在退税商店购买的退税物品可享11%的退税。境外旅客是指在中国境内连续居住不超过183天的外国人和港澳台同胞。
“《公告》的发布，进一步完善了中国的增值税出口退税制度，促进了中国增值税制度的国际接轨，将有力促进中国入境旅游的发展，推动中国特色商品的出口。”财政部财科所所长刘尚希说。
报导称，新政策降低了起退点，由800元下调至500元。（完）
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路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。