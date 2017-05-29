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中国财经 | 2017年 5月 29日 星期一 11:07 BJT

中国铁塔公司邀请投行参与香港IPO承销商角色遴选--IFR

路透香港5月29日 - IFR周一报导称，中国铁塔公司邀请投行参与香港首次公开发行(IPO)承销商角色遴选。该公司为中国三大国有电信运营商拥有和管理通讯铁塔。

汤森路透旗下的IFR援引接近这次交易的人士称，中国铁塔公司的香港IPO预计于今年底或明年初进行。

中国联通(0762.HK)、中国移动(0941.HK)和中国电信(0728.HK)在2015年10月共同组建了中国铁塔，以节省基础设施方面的投资并降低各自手机基站的管理成本。

路透记者请求上述公司就中国铁塔IPO一事发表评论，但未立即得到回应。(完)

(编译 张涛/孙国玉；审校 蔡美珍/高琦)

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