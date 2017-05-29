中国铁塔公司邀请投行参与香港IPO承销商角色遴选--IFR

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港5月29日 - IFR周一报导称，中国铁塔公司邀请投行参与香港首次公开发行(IPO)承销商角色遴选。该公司为中国三大国有电信运营商拥有和管理通讯铁塔。
汤森路透旗下的IFR援引接近这次交易的人士称，中国铁塔公司的香港IPO预计于今年底或明年初进行。
中国联通(0762.HK)、中国移动(0941.HK)和中国电信(0728.HK)在2015年10月共同组建了中国铁塔，以节省基础设施方面的投资并降低各自手机基站的管理成本。
路透记者请求上述公司就中国铁塔IPO一事发表评论，但未立即得到回应。(完)
(编译 张涛/孙国玉；审校 蔡美珍/高琦)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。