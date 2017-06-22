中金和高盛将牵头中国铁塔至多100亿美元的IPO--消息人士

路透香港6月22日 - 直接了解情况的消息人士周四表示，中国铁塔已选定中金公司(CICC)(3908.HK)和高盛(GS.N)牵头该公司规模至多100亿美元的香港首次公开发行(IPO)。

知情人士还称，正式委任中金与高盛仍需董事会批准，最终的IPO保荐人团队可能还会有其他银行加入。消息人士不愿具名，因IPO细节仍然保密。

中国铁塔拥有并管理中国三大国有电信运营商的手机基站。

中国联通(0941.HK)、中国移动(0941.HK)和中国电信(0728.HK)在2015年10月联合组建中国铁塔，以节约基础设施投资并削减管理成本。

这些公司没有立即回复路透提出的就中国铁塔IPO保荐人发表评论的请求。中金公司没有立即回复路透提出的就此项委任发表置评的请求，高盛未予置评。(完)