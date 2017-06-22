中金和高盛将牵头中国铁塔至多100亿美元的IPO--消息人士

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透香港6月22日 - 直接了解情况的消息人士周四表示，中国铁塔已选定中金公司(CICC)(3908.HK)和高盛(GS.N)牵头该公司规模至多100亿美元的香港首次公开发行(IPO)。
知情人士还称，正式委任中金与高盛仍需董事会批准，最终的IPO保荐人团队可能还会有其他银行加入。消息人士不愿具名，因IPO细节仍然保密。
中国铁塔拥有并管理中国三大国有电信运营商的手机基站。
中国联通(0941.HK)、中国移动(0941.HK)和中国电信(0728.HK)在2015年10月联合组建中国铁塔，以节约基础设施投资并削减管理成本。
这些公司没有立即回复路透提出的就中国铁塔IPO保荐人发表评论的请求。中金公司没有立即回复路透提出的就此项委任发表置评的请求，高盛未予置评。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。