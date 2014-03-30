中国城镇住房保障条例征求意见 连续租赁满五年可购买

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京3月29日 -中国国务院周五发布《城镇住房保障条例》征求意见稿，规定保障性住房连续租赁不少于五年且符合配售条件的，可以购买；购买保障性住房未满五年且确需转让的，由政府回购。
据新华社报导，意见稿明确，城镇住房保障范围为城镇家庭和在城镇稳定就业的外来务工人员；对棚户区居民符合住房保障条件的、属于个人住宅被征收的轮候对象，及住房困难的最低生活保障家庭等住房救助对象，优先给予保障。
意见稿还指出，城镇住房保障对象的住房、收入、财产等条件的具体标准，由直辖市、市、县政府制定、公布。
意见稿加大对弄虚作假和违规使用保障性住房的处罚力度。明确规定，有关政府、部门及其工作人员未履行职责或者滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法追究行政责任和刑事责任。
根据计划，今年中国将新开工保障房700万套以上，比去年计划增加70万套，年内基本建成保障房480万套。（完）
(发稿 钟华; 审校 张喜良)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。