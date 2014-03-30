中国城镇住房保障条例征求意见 连续租赁满五年可购买

路透北京3月29日 -中国国务院周五发布《城镇住房保障条例》征求意见稿，规定保障性住房连续租赁不少于五年且符合配售条件的，可以购买；购买保障性住房未满五年且确需转让的，由政府回购。

据新华社报导，意见稿明确，城镇住房保障范围为城镇家庭和在城镇稳定就业的外来务工人员；对棚户区居民符合住房保障条件的、属于个人住宅被征收的轮候对象，及住房困难的最低生活保障家庭等住房救助对象，优先给予保障。

意见稿还指出，城镇住房保障对象的住房、收入、财产等条件的具体标准，由直辖市、市、县政府制定、公布。

意见稿加大对弄虚作假和违规使用保障性住房的处罚力度。明确规定，有关政府、部门及其工作人员未履行职责或者滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法追究行政责任和刑事责任。

根据计划，今年中国将新开工保障房700万套以上，比去年计划增加70万套，年内基本建成保障房480万套。（完）

(发稿 钟华; 审校 张喜良)

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