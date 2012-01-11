海外需求疲软 中国玩具制造商瞄内需

图为2011年6月23日,在香港展出的中国大陆生产的玩具。 REUTERS/Tyrone Siu

路透香港1月10日电(记者 Sisi Tang)---随着海外需求疲软，出口减少，中国的玩具制造商正在质量和品牌上下功夫，以满足国内对高端商品不断增加的需求。

出席香港国际玩具展的业界企业表示，受累于欧债危机、美国需求疲软、人民币升值以及成本的增加，国内玩具业的出口放缓，利润缩水，迫使中国各玩具企业竭力开发国内需求。

成功的关键就是品牌和创新。

HK Magic公司的总裁Jean Xueref表示："如果你有品牌，有自己的生产线和富有创新的产品，这将使你更强大……我们现在是因创新才得以幸存。"这家公司的厂址位於广东东莞。

香港玩具厂商会(Toy Manufacturers' Association of Hong Kong)表示，2011年，中国的玩具出口下滑了10-20%。

该商会会长T.C. Cheung表示，如果今年的原材料成本没有涨这麽多，人民币没有大幅升值，今年玩具业不会受到这麽严重的打击。尤其是如果政府放宽了货币政策，这或许有助於玩具业。

Cheung补充道，2011年，中国有几千家玩具厂关闭，该行业有大约10%的工人失业。

去年12月份，中国的出口增长降低至两年多来的最低水平，增加了外界对中国政府或采取更多政策支持中国经济的期望。

分析人士表示，在劳动力成本高企和海外需求疲软的情况下，中国的玩具制造商必须提升价值链以求得生存。

瑞穗证券(Mizuho Securities)大中华区首席经济学家沈建光表示，一些玩具厂商只是在生产，却没有自己的设计，他们没有营销能力。这种类型的企业将遭受尤为负面的影响。

业界和官方数据显示，全世界销售的玩具超过80%来自中国。

一家名为M&C Toy Centre的玩具公司称，他们现在正推广基於中央电视台播出的最新系列卡通片的玩具。

该公司总经理K.C. Leslie Chin表示："海外买家现在的出价越来越低。"他补充道，有些甚至要求降价逾6%。他表示，2011年，他的部分海外订单量下降了约30%。

伴随着对国内需求的重新关注，玩具厂商们开始在质量上下功夫，以满足越来越多愿购买高端商品的中国富人。

JD Components公司的市场部经理Allen Chen表示："中国有很多有钱的消费者，我们可以打造我们的品牌形象。"JD Components是一家玩具和体育产品生产商，台湾自行车业龙头捷安特(Giant Manufacturing)为该公司客户之一。

"捷安特告诉我们要关注中国，关注更高的产品质量。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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