中日关系紧张变数潜伏 促使丰田考虑转移在华重心

2013年1月1日在日本拍到的一家丰田展厅的公司标志。 REUTERS/Toru Hanai

路透北京7月4日 - 日本丰田汽车(7203.T)及其经销商正在悄然布局，以降低中国时而爆发的反日情绪风险，尽管近期销售数据显示，自去年最新一波反日热潮后，日系车厂销售缓慢但稳定回升。

受日本在战时占领中国的历史因素影响，中日之间的贸易及外交关系不时陷入紧张。

因此，丰田中国事业部的一些高管正在评估，至少短期内将销售重心集中于华南地区，过去经验中，华南是反日情绪较弱的地区。

在华南地区，日系汽车销量几乎恢复到去年9月之前的水平，“就好像什么都没发生过一样，”北京一名丰田高管表示。

“通过将重心转向对丰田和Lexus态度(相对)良好的华南，投入同样的钱，我们能收获更多。”

丰田一名发言人在被问及此举时表示，公司关注于产品质量。

“最重要的是，在中国以及任何市场作为一个汽车制造商，我们能做的最好的事，就是继续努力尽快制造出消费者满意且想要拥有的汽车，”丰田驻北京的发言人Takanori Yokoi称。

日本三大汽车制造商上个月在中国的销售情况好坏参半，反映出自去年底以来销售缓慢稳定复苏。去年底的几个月，某些品牌的销售量较上年同期下降近50%。

对日本汽车制造商而言，最好的防御措施可能是减少中国的风险敞口，而在印尼、印度和巴西等其他快速成长的市场扩大业务。

这似乎正是丰田在做的事情，放缓在中国的投资步伐，同时加速在其他地区的投资。

丰田及其集团公司去年底承诺将增投12亿美元在印尼提高制造产能和进行其他资本投资。该公司周一还表示，计划在缅甸、柬埔寨和肯尼亚增加投资，以达成全球近半营收来自新兴市场的目标。

该丰田高管表示，在华重心南移合乎情理，因为该公司在华南地区的广东省拥有一个主要生产基地，而且该地区的丰田汽车销售情况一直不错。

此外该高管还称，华南地区的消费者常常在消费上效仿香港，而后者长期青睐日本品牌和产品。不过，丰田还在考虑其战略选择，尚未采取任何明确举措。

位于上海的汽车咨询公司Automotive Foresight总经理张豫表示，丰田和其他日本品牌将销售和市场资源重心向华南转移的可能举动，是一种“自然而然的战略”，因为它们在广东拥有制造基地。

但张豫补充道，长期来看，它们仍必须参与华北市场，因为山东和四川等省已准备取代广东成为中国最大的汽车购买省份。(完)

(编译 朱晓军/王翔琼；审校 蔡美珍/徐文焰)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。