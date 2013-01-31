中国质检总局称丰田下周将召回近2.3万辆雷克萨斯IS轿车

路透北京1月31日 - 中国国家质检总局通报称,丰田汽车(中国)投资有限公司将自2月5日(下周二)起,在中国大陆地区召回部分雷克萨斯(Lexus)IS系列汽车,涉及数量22,869台,因前风窗雨刮器存在安全隐患.

质检总局在其网站发布通告称,此批召回车辆涉及2006年1月至2011年9月期间生产的部分雷克萨斯IS.丰田汽车(中国)投资有限公司将为上述受影响汽车免费更换雨刮器摇臂处的紧固螺母,并将通过信件发送方式通知车主,同时由经销店以电话,短信等方式通知相关车主.

通告并具体指出,由于设计原因,上述范围内汽车前风窗雨刮器摇臂如果在受到积雪等外部阻力时强行使用,雨刮器摇臂固定螺母可能会产生松动,导致固定部位产生打滑,雨刷无法正常工作.

丰田汽车(中国)投资有限公司成立于2001年7月,注册资金1.18亿美元,是日本丰田汽车(7203.T)在中国的独资公司,为雷克萨斯品牌、TOYOTA丰田品牌进口车总经销商.(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)

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