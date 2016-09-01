独家：TPG资本拟为新亚洲基金融资逾40亿美元--消息

路透香港9月1日 - 知情人士向路透表示，全球私募股权投资公司TPG资本正在寻求为一只侧重亚洲的新基金融资逾40亿美元，这将是该公司最大的一只亚洲基金。

新基金将比该公司上一只同类基金TPG Asia VI的规模高出五分之一，反映出亚洲地区越来越多的投资机会。后者2014年融得资金33亿美元。

其中一名知情人士称，如果计入有限责任合伙人的共同投资承诺，可供投资的资金总额可达60亿美元左右。这些合伙人包括向该基金投资的退休基金和机构投资者。

TPG资本拒绝置评。知情人士要求匿名，因基金融资计划仍保密。(完)