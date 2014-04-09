中国有兴趣加入TPP谈判--商务部长助理

路透博鳌4月9日 -中国商务部部长助理王受文周三表示，很关注TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协定)谈判进程，也有兴趣加入。

他在博鳌论坛上并称，无论是多边还是双边的自贸协定都很重要，各有特点；不能让世贸组织(WTO)死掉，其有助于从环保、脱贫等方面为世界提供福祉。

美国前商务部部长芭芭拉则在同一场合回应称，非常欢迎中国加入TPP,不过这需要当前12个缔约国共同通过；不好断言中国离TPP标准差距有多远，但应还没完全准备好。

中国正在谈判的自贸协定有6个，涉及22个国家，分别是中国与韩国、海湾合作委员会(GCC)、澳大利亚和挪威的自贸谈判，以及中日韩自贸区和《区域全面经济合作伙伴关系》(RCEP)协定谈判。

国内学界认为，TPP由美国主导，RCEP则由中国主导。美国贸易代表弗罗曼年初称，美国希望在与中国的投资协议上取得进展后，再考虑中国加入TPP谈判。

王受文并称，非常重视与澳大利亚的自贸协定，很高兴澳方积极表态推进协议年内达成，中国亦将为此做出积极努力。

他还称，中日韩三方自贸区谈判也在“按部就班地顺利进行“，相信能取得成果，但尚难给出一个明确的时间表。中韩双边自贸协议当前在途，进展亦顺利。

目前，中国在建自贸区18个，涉及31个国家和地区。其中，已签署自贸协定12个，涉及20个国家和地区，除了与冰岛和瑞士的自贸协定还未生效外，其余均已实施。（完）

(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。