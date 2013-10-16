中国不太可能很快加入TPP贸易谈判--新西兰官员

新加坡GIC第一季投资交易案居全球主权投资机构之首
路透伦敦4月12日 - 在全球主权投资机构中，新加坡政府投资公司(GIC)今年第一季投资交易数量领先，完成了当季最大的两笔投资。
路透惠灵顿10月16日 - 新西兰贸易部长Tim Groser周三表示，中国不太可能很快加入亚太自由贸易协定谈判，但中国最终将参与该协定。
Groser在奥克兰讲话时称，“由于我们正寻求达成协议，任何一个国家目前都不太可能加入环太平洋经济合作协定(TPP)，”意指中国现在加入正在磋商中的TPP的可能性。
"但TPP的重点在于成为整个亚太地区贸易和经济一体化的基础。从定义上来说，无论从TPP的字面意义还是从逻辑上讲，TPP都不能没有中国的最终参与。”
TPP谈判已进行了三年，旨在建立自由贸易区。12个加入谈判的国家总人口约有8亿人，贸易额约占全球规模的三分之一。
本月在印尼举行协议谈判后，美国表示，其乐观地认为年底前有望达成协议，尽管一些国家对部分条款表示反对。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月12日 - 在全球主权投资机构中，新加坡政府投资公司(GIC)今年第一季投资交易数量领先，完成了当季最大的两笔投资。
路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)正在考虑改革其复杂的交易结构，以吸引资金并扭转成交量下降的趋势。这令希望改革的会员与不希望改革的核心传统会员之间的分歧暴露无遗。
路透布鲁塞尔4月11日 - 意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周二表示，意大利银行业持有的不良贷款大多无需立即出售。这番讲话旨在减轻受不良贷款困扰的银行所承受的压力。