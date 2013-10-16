中国不太可能很快加入TPP贸易谈判--新西兰官员

路透惠灵顿10月16日 - 新西兰贸易部长Tim Groser周三表示，中国不太可能很快加入亚太自由贸易协定谈判，但中国最终将参与该协定。

Groser在奥克兰讲话时称，“由于我们正寻求达成协议，任何一个国家目前都不太可能加入环太平洋经济合作协定(TPP)，”意指中国现在加入正在磋商中的TPP的可能性。

"但TPP的重点在于成为整个亚太地区贸易和经济一体化的基础。从定义上来说，无论从TPP的字面意义还是从逻辑上讲，TPP都不能没有中国的最终参与。”

TPP谈判已进行了三年，旨在建立自由贸易区。12个加入谈判的国家总人口约有8亿人，贸易额约占全球规模的三分之一。

本月在印尼举行协议谈判后，美国表示，其乐观地认为年底前有望达成协议，尽管一些国家对部分条款表示反对。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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