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中国财经 | 2013年 5月 31日 星期五 15:02 BJT

商务部对自欧美进口的四氯乙烯发起反倾销调查

路透北京5月31日 - 中国商务部周五发布公告称，应中国国内产业申请发起，从公告发布之日起对原产于欧盟和美国的进口四氯乙烯进行反倾销立案调查。

公告称，根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，对原产于欧盟和美国的上述进口产品的倾销、倾销幅度及其对中国同类产品产业的损害、损害程度进行调查。本次调查自2013年5月31日起开始，通常应在2014年5月31日前结束调查，特殊情况下可延长至2014年11月30日。

四氯乙烯是一种重要的有机氯产品，用途广泛，在工业上主要用作有机溶剂、干洗剂、脱硫剂、织物整理剂、金属去污剂等。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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