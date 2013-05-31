商务部对自欧美进口的四氯乙烯发起反倾销调查

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京5月31日 - 中国商务部周五发布公告称，应中国国内产业申请发起，从公告发布之日起对原产于欧盟和美国的进口四氯乙烯进行反倾销立案调查。
公告称，根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，对原产于欧盟和美国的上述进口产品的倾销、倾销幅度及其对中国同类产品产业的损害、损害程度进行调查。本次调查自2013年5月31日起开始，通常应在2014年5月31日前结束调查，特殊情况下可延长至2014年11月30日。
四氯乙烯是一种重要的有机氯产品，用途广泛，在工业上主要用作有机溶剂、干洗剂、脱硫剂、织物整理剂、金属去污剂等。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透上海4月14日 - 中国上海交易所与深圳交易所周五同时发布通知，正式确定于5月22日起修改回购计息方式，将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。
路透上海4月14日 - 中国证监会网站周五刊登通知表示，近日，针对炒作次新股和快进快出手法等恶性操纵市场行为，证监会部署了2017年专项执法行动第二批案件。目前，相关调查工作已经全面展开，部分重点案件已经取得重要突破。