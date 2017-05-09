中国继续对原产于日美欧进口氯丁橡胶征收反倾销税 期限五年

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月9日 - 中国商务部称，将自周三(10日)起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限五年。
商务部网站刊登公告指出，针对去年起对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶所适用的反倾销措施进行期终复审调查后裁定，如果终止反倾销措施，原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶对中国的倾销可能继续或再度发生，对中国国内产业造成的损害可能继续或再度发生。
公告称，征收反倾销税的产品描述和反倾销税税率与商务部2005年第23号公告、2010年第49号公告、2011年第21号公告、2013年第45号公告、2015年第68号公告、2016年第62号公告的规定相同。
商务部公告并列出对各公司征收的反倾销税税率，最高达到151%，最低为10.2%。
早在2005年5月10日，商务部决定对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶征收反倾销税，实施期限为五年。2010年商务部对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶进行反倾销期终复审调查后，裁定继续征收反倾销税，期限仍为五年。（完）
更多细节，请点选商务部网站 here
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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