中国1-2月进出口总值按美元计价同比增长13.3%--海关总署署长

路透北京3月8日 - 中国海关总署署长于广洲周三表示，年初以来中国外贸开局明显向好，今年1-2月进出口总值按美元计价同比增长13.3%。

他在两会期间的部长通道上称，尽管当前贸易环境复杂多变，但越是艰难困险时，越要有信心；目前外贸企业预期在回暖、信心在增强。

他提到，海关今年要打好组合拳，努力实现全国通关一体化，压缩货物通关时间，并认真落实好减税降费尤其是降费，为企业减轻负担。

中国海关稍早公布的数据显示，中国2月以人民币计价出口同比增长4.2%，进口同比增长44.7%；当月贸易逆差603.60亿元人民币，为三年来首见。截止发稿，海关尚未公布以美元计价的2月进出口数据。

海关新闻稿显示，2月外贸出口先导指数继续上升1.2个点至40.2。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月出口经理人指数回升0.1至41.6；新增出口订单指数、经理人信心指数分别回升0.2、0.6至44.1、47.8，企业综合成本指数回落1.2至21.6。（完）