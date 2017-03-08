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中国财经 | 2017年 3月 8日 星期三 15:21 BJT

中国2月以美元计价出口同比降1.3% 逆差91亿美元为三年来首见

路透北京3月8日 - 中国海关总署周三公布，以美元计价2月出口同比下降1.3%，进口同比增长38.1%，路透调查预估中值分别为上升12.3%和增长20%。

海关数据显示，2月贸易逆差为91.48亿美元，为2014年2月以来首次出现逆差，且远逊于路透预估中值的顺差257.5亿美元。

2月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) -1.3 12.3 -10.0 ~ 23.2 7.9 -28

进口(%) 38.1 20 5.0 ~ 40.0 16.7 -13.7

贸易顺差(亿美元) -91.48 257.5 113 ~ 450 513.47 281.27

海关并公布，2月以人民币计价出口同比增长4.2%，进口同比增长44.7%；当月贸易逆差603.60亿元人民币。（完）

(发稿 陈君；审校 乔艳红)
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