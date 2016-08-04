版本:
中国
中国财经 | 2016年 8月 4日 星期四 17:39 BJT

二季度中国经常帐户顺差594亿美元 资本和金融账户逆差594亿美元--外管局

路透北京8月4日 - 中国外管局周四公布初步数据显示，2016年二季度中国经常帐户顺差594亿美元，较一季度顺差393亿美元有所扩大；其中，货物贸易顺差1,250亿美元，服务贸易逆差593亿美元。

外管局网站上的新闻稿并显示，二季度资本和金融账户逆差594亿美元，较一季度逆差2亿美元急剧扩大；其中，资本账户逆差0.3亿美元，非储备性质的金融账户逆差939亿美元，储备资产减少345亿美元。

今年上半年，中国经常帐户顺差987亿美元，其中，货物贸易顺差2,290亿美元，服务贸易逆差1,169亿美元；资本和金融账户逆差595亿美元，其中，资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差2,172亿美元，储备资产减少1,578亿美元。

按SDR计值，2016年二季度中国经常帐户顺差421亿SDR，资本和金融账户逆差421亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差666亿SDR，储备资产减少245亿SDR。

2016年上半年，中国经常帐户顺差704亿SDR，资本和金融账户逆差423亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差1,553亿SDR，储备资产减少1,132亿SDR。（完）

欲览详情，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn

(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐