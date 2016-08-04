二季度中国经常帐户顺差594亿美元 资本和金融账户逆差594亿美元--外管局

乐视网大股东贾跃亭转让股份款中30亿优先用于解除股份质押
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。
路透北京8月4日 - 中国外管局周四公布初步数据显示，2016年二季度中国经常帐户顺差594亿美元，较一季度顺差393亿美元有所扩大；其中，货物贸易顺差1,250亿美元，服务贸易逆差593亿美元。
外管局网站上的新闻稿并显示，二季度资本和金融账户逆差594亿美元，较一季度逆差2亿美元急剧扩大；其中，资本账户逆差0.3亿美元，非储备性质的金融账户逆差939亿美元，储备资产减少345亿美元。
今年上半年，中国经常帐户顺差987亿美元，其中，货物贸易顺差2,290亿美元，服务贸易逆差1,169亿美元；资本和金融账户逆差595亿美元，其中，资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差2,172亿美元，储备资产减少1,578亿美元。
按SDR计值，2016年二季度中国经常帐户顺差421亿SDR，资本和金融账户逆差421亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差666亿SDR，储备资产减少245亿SDR。
2016年上半年，中国经常帐户顺差704亿SDR，资本和金融账户逆差423亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差1,553亿SDR，储备资产减少1,132亿SDR。（完）
欲览详情，请点选外管局网站：www.safe.gov.cn
(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
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路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。