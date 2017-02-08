中国国际收支一顺一逆格局料延续 跨境资金流动将收敛--外管局（更新版）

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路透北京2月8日 - 中国2016年国际收支继续呈现经常帐户顺差、资本和金融账户逆差，而这一格局今年料将延续，其中资本和金融账户的逆差规模或将继续收窄。从未来形势看，跨境资金流动未来总体将朝着均衡收敛，风险总体可控。

中国国家外汇管理局周三公布数据显示，2016年经常帐户顺差2,104亿美元，资本和金融账户逆差470亿美元；四季度经常帐户顺差376亿美元，资本和金融账户逆差376亿美元。

此前数据显示，2015年中国经常帐户顺差2,932亿美元，资本和金融账户逆差1,611亿美元。

“从未来形势看，我国跨境资金流动总体将朝着均衡收敛。”外管局在答记者问中称。

外管局并表示，2017年中国国际收支将继续呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户逆差”的格局。其中，经常帐户将保持一定规模顺差，一方面全球经济增长提速将有利于中国出口增加，另一方面今年旅行项目增速可能趋缓将导致服务贸易逆差增速放缓。此外，中国对外直接投资等私人部门投资的增多将带来更多的境外投资收益。

同时，今年资本和金融账户逆差规模将有所收窄。中国企业部门跨境融资需求自2016年二季度起逐步恢复，并已持续三个季度稳步上升；而外国来华直接投资仍将保持较大规模净流入，境内证券市场不断开放也将吸引外来投资流入；同时，传统的贸易融资需求也将有所恢复。对外投资方面，境内主体配置境外资产的需求仍然存在，但投资将更趋理性。

“总体上看，支撑一个国家跨境资金流动的根本因素还是取决于该国自身的经济状况，中国在此方面的表现比较突出，包括经济增速在世界范围内属于较高水平，财政状况相对良好，金融体系总体稳健、经常帐户持续顺差、储备规模仍居全球首位等。”外管局称。

**去年经常帐户顺差收窄，但外资转为净流入**

数据显示，2016年中国货物贸易顺差4,852亿美元，虽然较2015年的历史高位下降14%，但仍高于2014年度及以前各年度水平；去年服务贸易逆差2,423亿美元，增长33%，主要源于旅行项下逆差增长。

同时，2016年中国对外金融资产净增加规模创历史新高。具体来看，对外直接投资净增加2,112亿美元，较上年多增12%；通过QDII、RQDII和港股通等对外证券投资净增加近1,000亿美元，多增约30%；存贷款和贸易信贷等资产净增加约3000亿美元，多增约1.5倍。

此外，去年各类来华投资均呈现净流入。外国来华直接投资净流入1,527亿美元；其中来华证券投资净流入逾300亿美元，较上年多增约4倍；存贷款、贸易信贷等负债净流入约400亿美元，上年为净流出3,515亿美元。

“这一方面表明中国经济仍然具有较强的吸引力，另一方面，境内企业在2015年快速偿还对外债务并释放了相关风险后，2016年其融资需求已明显恢复。”外管局新闻稿称，“随着中国金融市场对外开放和配套措施的出台，境外主体来华进行各类投资的动力亦有所增强。”

外管局并称，2016年中国储备资产减少4,436亿美元，其中，因国际收支交易形成的外汇储备下降4,487亿美元，在国际货币基金组织的储备头寸等增加50亿美元。

此外，初步数据显示，2016年四季度货物贸易进出口保持环比增长，但进口增长快于出口增长，使经常帐户顺差有所下降；以及非储备性质的金融账户逆差可比口径下环比有所收窄，其中直接投资转为净流入。（完）

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