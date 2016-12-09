中国明年外贸有反弹可能性 固定资产投资面临压力--央行专家

路透北京12月9日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏称，明年中国进出口额有反弹的可能性；同时，固定资产投资实际增速将面临一定压力，房地产投资可能减速。

新华社援引马骏在日前举办的瑞穗银行世界经济论坛的表述并称，积极因素方面，预计政府与社会资本合作（PPP）项目的正式实施将成为支撑明年基础设施建设投资增长的重要因素。

“此外，今年以来工业企业利润增速好转，这有利于企业的投资信心恢复，预计明年制造业投资和民间投资会比今年前九个月好一些。”他称。

出口方面，受益于全球经济缓慢复苏和价格等因素影响，马骏预计明年中国出口会有所回升；进口方面，他认为明年不少大宗商品价格的平均水平将会明显高于今年，因此名义进口额预计也会出现反弹。

此外，明年国内消费增速不会出现太多变化，积极的财政政策将继续。

不过，房地产方面，因近期出台多项调控政策将令部分城市房价涨幅有所放缓甚至下降，一些地区商品房销售也出现下降。“一般来讲，房地产销售和未来房地产投资之间有很强的正相关性，预计明年房地产投资可能减速。”

他并指出，中国劳动年龄人口的下降、经济结构向服务业转型对劳动生产率增速的影响、环境成本上升等因素会对中长期经济增长构成挑战；但医疗等产业的改革和开放以及绿色经济的巨大潜力将会为经济提供新的增长点。

中国11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。而11月以美元计价进出口数增幅也双双翻红，其中进口增长6.7%，创逾两年高位，出口亦为今年3月以来最高。(完)