全球贸易：中国保护主义措施增加，威胁大宗商品进口

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
自第二季以来，对印尼褐煤的进口一直在下滑，9月到货量较4月减少近25%。
中国海关并未回覆置评请求。中国政府曾表示，有必要控制煤炭以应对污染。
去年11月外界第一次注意到北京的态度发生转变，当时北京当局拒收美国一艘玉米船货，因验出未经批准的转基因成分。
外界起初认为这只是一次性问题，因为过去类似的船货都通过了检验。但后来发现这演变成数十亿美元计的贸易受扰，导致逾125万吨美国玉米被退回。
中国农业部表示，有必要采取措施，防止转基因品种对粮食和环境安全产生负面影响。
中国对一些大宗商品增设进口障碍的同时，钢铁和铝出口大增也招致对不公平补贴的不满，这些补贴多来自地方政府。中国钢铁业否认获得北京的支持。(完)
(编译 王丽鑫/李爽/杜明霞；审校 张若琪/徐文焰/张荻)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。