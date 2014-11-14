全球贸易：中国保护主义措施增加，威胁大宗商品进口

自第二季以来，对印尼褐煤的进口一直在下滑，9月到货量较4月减少近25%。

中国海关并未回覆置评请求。中国政府曾表示，有必要控制煤炭以应对污染。

去年11月外界第一次注意到北京的态度发生转变，当时北京当局拒收美国一艘玉米船货，因验出未经批准的转基因成分。

外界起初认为这只是一次性问题，因为过去类似的船货都通过了检验。但后来发现这演变成数十亿美元计的贸易受扰，导致逾125万吨美国玉米被退回。

中国农业部表示，有必要采取措施，防止转基因品种对粮食和环境安全产生负面影响。

中国对一些大宗商品增设进口障碍的同时，钢铁和铝出口大增也招致对不公平补贴的不满，这些补贴多来自地方政府。中国钢铁业否认获得北京的支持。(完)