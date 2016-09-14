焦点：招商油贸与浙江荣盛办事处开业 将有更多中企进驻新加坡

路透新加坡9月14日 - 上周两家中国贸易公司在亚洲油料交易中心新加坡设立的办事处举行开业仪式，标志着中国能源产业日益走出国门。

出席招商局能源贸易(新加坡)有限公司(简称“招商油贸”)办事处开业活动的嘉宾，观赏了舞狮表演。出席浙江荣盛控股集团办事处开业仪式的客人，则享受了新加坡丽思卡尔顿美年酒店的午餐。这两家公司办事处举办的开业仪式，适逢业内最大的亚洲区会议--亚太石油会议(APPEC)召开。

今年有越来越多的中国企业在新加坡设立贸易据点，在中国以外拓展市场，其中包括民营炼厂。进驻新加坡，这些企业可以更加接近石脑油、燃料油和原油的卖家。他们需要这些给料，用于炼油业务以及船运业务。他们也可以更接近中国出口的柴油及汽油的买家。

独立炼厂今年在中国石油行业确立了地位，而在新加坡设立办事处，可以巩固他们在业内的地位。他们影响力的增长，可以追溯到中国石油市场的改革，尤其是赋予独立炼厂进口原油的配额。

“最近，由于中国原油市场的改革，中国民营企业从新加坡购买原油的兴趣增强了，”新加坡国际企业发展局(IES)贸易促进部主管Amreeta Eng表示。

“除了从新加坡采购之外，他们还利用新加坡市场销售自己的油品，还有可能进入第三方交易。”

荣盛目前购买石脑油和燃料油，到2018年荣盛日产能40万桶的炼厂投产时，它的原料油需求将会激增。招商局能源贸易(新加坡)有限公司(CMET)正寻求在新加坡进行船用燃料交易。

交易商称，此前至少有七家独立炼厂已经在新加坡设立办事处采购原油。消息人士称，黑龙江石化下属的Poly Energy、以及弘润石化是最新加入的企业。

除了协助采购原料，这些驻新加坡办事处还帮助在中国以外市场销售产品，随着中国石油需求放缓，这非常重要。

“这个行业从来没有过16家或者更多公司在这么短的时间内进入市场，”BP(BP.L)的东半球原油业务主管Eiong Tan在亚太石油会议上称。

“这让我们很意外，我认为许多公司已经在努力搞清楚情况以及如何应对。”

**在新加坡扩展业务**

PetroEast和ZenRock等已在新加坡开展业务的中国企业为了分一杯羹，最近聘请了交易员，为中国的新买家供应原油。

其他国家的企业也在扩展新加坡的业务，目的在于抓住增长的石油贸易。意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)正在扩充新加坡的员工队伍，而Castleton Commodities International以及Kernel Oil已进行了增聘。美国公司Freepoint Commodities将在今年晚些时候扩大业务，该公司组建了一支团队，其中人员大多数都是前来宝交易员。

虽然“茶壶”炼厂在中国石油交易商的海外扩张中起着重要作用，但因中国当局对石油行业偷逃税行为开展的打击整顿以地方炼油厂为目标，外界对地方炼厂明年能否获得进口原油使用资质有所怀疑。

中国和新加坡的交易商在上周亚太石油会议(APPEC)间隙说道，利润降低、原油价格上涨，也使“茶壶”炼厂的采购放缓，而一些地方炼厂在今年早些时候疯狂采购后已用尽了今年的进口原油配额。

中国的炼油行业或许会因茶壶炼厂与国有炼厂间的竞争出现整合。

“中国最多只需要十家炼油企业，”山东东明石化集团副总裁张留成上周表示。(完)