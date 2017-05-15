中国将落实贸易畅通合作倡议 推进贸易投资自由化便利化--商务部长

路透北京5月15日 - 中国商务部长钟山称，将从三个方面贯彻落实“一带一路”高峰论坛发布的贸易畅通合作倡议，包括打造开放型合作平台；进一步挖掘贸易投资新增长点，拓宽贸易投资领域，创新贸易投资方式；维护多边贸易体制，推动自贸区建设，坚定不移推进贸易投资自由化便利化。

人民日报周一援引对他的专访并称，《贸易畅通合作倡议》确定了推进贸易畅通的合作原则，提出了推进贸易畅通的合作举措，展示了中国进一步扩大开放的积极姿态。

“将为参与国之间开展贸易投资合作铺路搭桥，促进全球贸易增长，也为中国企业利用‘两个市场、两种资源’创造更加便利的条件，促进市场深度融合，推动区域经济繁荣发展。”钟山称。

他并称，中国将从2018年起举办中国国际进口博览会，不仅为外国产品进入中国，也为世界各国开展贸易、推动全球贸易增长打造开放型合作平台。还将与参与国加强贸易便利化基础设施合作，与感兴趣的国家和地区商建自由贸易区，支持参与国加强经贸及投资人才能力建设。

他表示，未来5年，中国将为参与国提供1万个来华研修和培训名额，派遣50名高级经贸专家，为参与国提供人才智力支持和政策咨询服务，帮助参与国加强能力建设。（完）