焦点：中国6月贸易数据平淡 完成全年目标任务艰巨

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
采写 北京中文部； 撰写 侯向明
路透北京7月10日 - 因内外需乏力，中国6月进出口增速均逊于预期；尽管下半年外贸形势会有所好转，但仍面临诸多不利因素，要实现全年7.5%的外贸增长目标任务艰巨。
分析人士表示，下半年外贸仍需要政策面的支持，但效果料比较有限，由于发达国家自身也在进行经济结构的调整，其对新兴经济体的拉动作用已明显减弱，对于未来国内的出口不应有过高期待。
“6月份的贸易数据应该是比较平淡没有亮点，看起来指望外需成为拉动经济的动力还不太现实。内需虽有回升，但结合物价数据整体看，需求还是偏弱，完成全年的外贸目标难度也比较大。”中国国际经济交流中心研究员王军表示。
招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮亦称，出口增速反映的外需回升弱于预期，表明海外经济复苏力度偏弱，进口增速反映出内需有必要进一步巩固，国内经济企稳的基础尚显脆弱。
中国海关周四公布，6月出口同比增长7.2%，进口同比增长5.5%。路透调查预估中值分别为增长10.6%和5.8%。6月贸易顺差316亿美元，路透预估为顺差350亿美元。
中国海关新闻发言人在记者会上表示，外部需求将进一步改善，有利于外贸行业企稳向好，预计下半年中国外贸增长将显着高于上半年，但仍面临诸多不利条件，“中国完成全年7.5%外贸增长目标仍是很艰巨的任务”。
数据显示，从上半年来看，中国进出口总值2.02万亿美元，同比增长1.2%，与目标增幅相去甚远；其中出口增长0.9%，进口增长1.5%，贸易顺差收窄4.4%至1,028.6亿美元。
数据公布后，金融市场走势平稳，中国股市沪综指.SSEC午盘微升0.14%，人民币兑美元虽连续第四日走升，但幅度明显不及中间价升幅，仍处高位的贸易顺差数据未明显提升人民币做多热情，国际市场方面，对中国贸易数据敏感的澳元AUD=D4则承压走低。
欲浏览中国月度外贸增速及顺差图表，请点选: bit.ly/1w3ib55
**仍需政策支持**
分析师表示，稳外贸政策的持续落实有助于下半年外贸形势的进一步好转，下半年仍需要政策的支持。
“因为本身经济回升的基础不牢，且上半年的刺激政策都比较温和，目前经济对政策的依赖度还比较大，因此下半年的支持政策不能“撤火”，否则会比较危险。”王军称。
中国国务院5月中旬出台稳定外贸增长的政策细则，明确提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。
华宝信托宏观分析师聂文表示，目前经济下滑压力较大，国内投资可能会继续加大力度，外需被寄予的希望比较高，政策中促进外贸出口这一块仍是重中之重，估计后面会下调出口退税，并辅以金融手段来支持出口。
不过首创证券研究所所长王剑辉对此持不同看法，他表示，对出口的刺激政策已经出了不少，目前并不需要进一步出台刺激政策。
“前一段时间人民币的贬值已经授人口实，如果继续加大对出口的补贴，只会引发贸易摩擦的升级。另一方面，过于依赖出口，也不利于目前中国正在进行的产业升级。”他称。
**顺差仍居高位**
从季度贸易数据来看，中国二季度贸易顺差仍维持在历史高位附近。不过分析师认为，贸易顺差高位持续主要是由于进口疲软所致，这对人民币汇率稳定构成支撑，但并不支持人民币大幅升值。
“外贸顺差在300亿美元以上，可能对人民币有一定支撑，单就这个数据看有支撑，但这个数据是因为进口疲软所致，实际内需还是比较低迷，从这方面来看，中长期不一定对汇率形成支撑。”聂文表示，国内稳增长如果得以奏效，贸易顺差未来会逐步减少。
刘东亮持类似观点，他认为，下半年外贸应仍有改善的空间，但很难见到强劲回升势头，人民币汇率大幅贬值升值的空间都不大，更有可能出现温和升值。他并预计人民币兑美元9月底将落在6.15，年底落在6.05-6.10区间。
目前正在北京举行中美第六轮经济与战略对话，中国央行行长周小川表示，央行将增加人民币汇率弹性，减少外汇市场干预，但仍然需要采取措施来稳定金融市场。
中国央行日前亦称，要继续深化金融体制改革，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。(完)
(审校 曾祥进)
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英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
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