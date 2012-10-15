中国9月外贸如期好转 出口增速有望“渐进趋稳”--交行

路透北京10月15日电---中国9月外贸数据优於预期.交通银行(601328.SS)(3328.HK)金融研究中心认为,当月出口回升主要是受季节性利好等因素推动,而未来一段时间国际经济走势可能依然低迷,因此短期出口不太可能大幅增长,增速仍将是渐进趋稳.

该行预计,10月出口同比可能仍将以个位数增长的态势趋稳,进口同比可能略有回升;预计四季度贸易顺差为月均200亿美元左右.

交行高级宏观分析师唐建伟在报告中指出,9月单月出口规模创历史新高主要是受季节性利好推动,该月通常为欧美采购旺季,西方市场开始为圣诞节假期准备订单,从而拉动整体需求季节性回暖.

此外,近期欧美日主要发达经济体联手量化宽松刺激,帮助缓解全球经济紧张局面;而国务院"稳外贸"政策的及时出台,亦有助於出口的恢复性增长.

展望未来,唐建伟指出,在欧美主要经济体需求不振的大背景下,实质性外需回暖仍需时日,"短期出口不太可能大幅增长,增速仍将是渐进趋稳."

他并称,受近期欧美量化宽松政策冲击,人民币呈现被动升值态势,叠加人工和原料成本的上升,都给出口增速带来压力.

进口方面,交行预计,四季度国内经济增速可能趋稳回升,随着未来新批投资项目的逐步投产,预计固定资产投资累计同比将有所回升.未来内需有望企稳向好,将带动进口增速回升.

中国海关周六公布,9月出口1,863.5亿美元,同比增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口1,586.8亿美元,增长2.4%;贸易顺差276.7亿美元.经季节调整後中国9月出口环比增长10.9%,进口环比增长13.8%.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 张喜良

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