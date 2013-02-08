中国1月进出口同比增长均高于预期--海关

专访：中国债转股非压降不良“万金油” AMC可担银企桥梁--长城资产
路透北京4月12日 - 中国市场化债转股一推出便成为商业银行应对资产质量下行利器。但国内四大资产管理公司（AMC）之一的长城资产副总裁周礼耀认为，债转股非解决不良资产“万金油”，在此之上还需嫁接资产重组等技术手段才能真正盘活企业，而AMC可起到连接银行与企业的桥梁作用。
路透北京2月8日 - 中国海关周五公布,今年1月出口同比增长25%,高于高路透调查预估中值17%;进口同比增28.8%,亦高于预估的23.3%.
当月贸易顺差为291.5亿美元,路透调查中值为顺差220亿美元.
1月贸易数据详情如下:
指标 1月实际值 路透调查中 区间 上月 上年同期
值
出口(%) <CNEXP 25 17 6.7-26.7 14.1 18.4
=ECI>
进口(%) <CNIM 28.8 23.3 12-31.5 6 39.6
P=ECI>
贸易顺差(亿美 291.5 220 85-408 316.2 -314.9
元)
(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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