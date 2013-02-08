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中国财经 | 2013年 2月 8日 星期五 11:18 BJT

中国1月进出口同比增长均高于预期--海关

路透北京2月8日 - 中国海关周五公布,今年1月出口同比增长25%,高于高路透调查预估中值17%;进口同比增28.8%,亦高于预估的23.3%.

当月贸易顺差为291.5亿美元,路透调查中值为顺差220亿美元.

1月贸易数据详情如下:

指标 1月实际值 路透调查中 区间 上月 上年同期

出口(%) <CNEXP 25 17 6.7-26.7 14.1 18.4

=ECI>

进口(%) <CNIM 28.8 23.3 12-31.5 6 39.6

P=ECI>

贸易顺差(亿美 291.5 220 85-408 316.2 -314.9

元)

(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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