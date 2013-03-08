中国2月出口增长超预期 进口仍疲弱

3月8日 - 路透北京3月8日 - 中国海关周五公布，2月出口同比增长21.8%，高于路透调查预估中值10.1%；进口同比下降15.2%，则低于预估的减少8.8%。当月贸易顺差高达153亿美元，远高出路透调查中值的逆差78亿美元。

1-2月累计，中国出口同比增长23.6%；进口增长5%；贸易顺差2,778.2亿元人民币（折合441.5亿美元）,去年同期为贸易逆差47.8亿美元.

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主要数据:

* 2月出口同比增长21.8%（路透预估为10.1%）--海关

* 2月进口同比下滑15.2%（路透预估为减少8.8%）--海关

* 2月贸易顺差152.5亿美元(路透调查中值为逆差78亿美元)--海关

* 经季节调整后,中国2月出口增长20.6%，进口增长6.5%--海关

以下为分析师评论:

--中国银行国际金融研究所高级分析师、经济学博士 周景彤：

数据还是挺出乎意料的，因为春节工作日少，原本预期出口也就在10%左右。实际增速这么高还有待对细节进一步分析。但能看到头两个月中国对美国和东盟的出口增长还是很快，机电产品也挺很快的。

全年不会高到哪儿去，进出口增幅可能在10%左右。

--法兴银行中国分析师 姚炜：

出口数据比较难理解，之前韩国和台湾出来的数据明显没有这么强劲。这就出现了12月份的问题，中国的出口数据明显比其他国家好。我们还在等具体细节，出口需求也许是新兴国家带动的。

这就导致贸易顺差要比去年大，预示一季度GDP增速不会差，按这个数据判断应该会更好。

进口数据比较正常，1-2月增速大概在5%左右，和四季度的2.7%相比，反映了内需在复苏但是个缓慢的趋势，和其它数据放在一起，是很合理的。

按这个数据，人民币短期内还会升值。考虑到现在的流动性和中国经济整体复苏的状态，其实是支持人民币升值的。我们预计人民币先升后贬，全年小幅升值2%。

--中国建设银行宏观经济学家 张涛博士

不论是当月还是1-2月合起来看，进口数据都显然弱于预期，表明此前对于中国经济复苏的情绪太乐观了。实际上从草根调查来看，各地包括政府和企业都在观望中，所以投资增速不会太高，甚至2月份其他数据出来，可能也是低于预期，工业增加值也一样。

出口还是很强劲的，应该还是因为美国经济的复苏，另外欧元的强劲实际上也帮助了中国的出口。按照此前的数据看，欧元的汇率和中国的出口具有较强的相关性，欧元升，中国出口强，欧元贬，中国出口弱；至于说日本的贬值对于中国出口的影响，由于两个国家的出口产品结构存在差异，所以现在还有完全体现出来。当然还要看具体的产品结构，这个要等公布后。

顺差超预期，对货币政策还是有影响，正回购频频出现是有原因的。

--中银国际研究部宏观经济小组 叶丙南

从季节调整后的数据来看，出口要好于预期，进口差不太多。从这个角度来说，美国经济还是处于缓慢复苏，但内需的恢复势头还需要再观察。从前两个月季调后数据来看，进口增长都是弱于出口的，说明内需恢复没有想象中那么强。这可能也与价格因素有关，近期商品价格也比较弱。

对于年内进出口增长，我们还是维持偏低这么一个预期，出口全年增长8-9%，进口5-6%，进出口总量增长7-8%，政府提出8%的目标差不多能够达到。主要风险在于国内，欧美只要不再出新的问题，主要还是要看国内经济和需求的恢复情况。

对于人民币汇率的影响，贸易顺差只是一个因素。如果中国经济复苏一直处于偏弱，那是不支撑人民币大幅升值的，所以我们还是维持之前的预测，就是人民币全年略升一点点。

相关背景:

--中国周二在人大会议开幕当日发布的政府工作报告称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不过从数字看政府态度变得更加“务实”，今年国内生产总值（GDP）预期增长目标维持7.5%不变，广义货币供应量（M2）增速目标有所下调。

--中国2月官方和汇丰制造业PMI虽然双双回落，但仍均连续数月处于荣枯分水岭上方，意味着中国经济仍在复苏途中，惟基础尚不牢固。(完)

(发稿 路透中文部; 审校 曾祥进/黄凯)

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