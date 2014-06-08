焦点：中国5月进口意外下滑 稳增长政策仍需发力

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透北京6月8日 （采写 北京中文部；撰写 沈燕） - 中国5月出口同比增速达7%回归正常，而进口则意外小幅下滑，致贸易顺差创下逾五年来单月新高。分析师预计，随着稳增长政策加力，下半年外贸形势会进一步好转，出口有望保持7%甚至更高的增幅，进口亦有望逐步回暖。
他们指出，5月出口好转，主要得益于欧美经济向好以及中国扶持外贸政策发酵，在一定程度上将舒缓中国经济下行的压力；而进口下降，一方面反映中国内需不旺，经济下行压力仍大，同时也与中国严查贸易融资有关。
“中国已经出台了一系列扶持外贸的政策，随着政策的进一步落实，以及欧洲央行的降息也对中国外贸的大环境形成利好，预计未来几个月中国出口仍会保持一定增幅，完成全年外贸7.5%的目标虽有难度，但不是没可能。”中国国际经济交流中心研究员王军称。
他并指出，至于进口增幅回落则略感意外，一方面反映国内需求不旺，另一方面也与国际大宗商品价格回落，导致进口总额下降有关。随着中国稳增长政策的落实，估计下半年进口增幅也会逐步回升趋于正常。总体看外贸形势尚可，亦会对整体经济形成支撑。
中国海关周日公布，5月出口同比增长7%，进口同比下降1.6%；路透调查预估中值分别为增长6.6%和增长6.1%。5月贸易顺差359.2亿美元；路透调查中值为顺差226亿美元。海关并称，外贸出口先导指数已连续三个月提升，预示未来2-3个月中国出口将继续好转。
中央电视台今日引述海关新闻发言人指出，中国外贸出口同比增速回归到正常水平，并持续向好。当前国内经济运行总体平稳，外贸稳定增长存在良好的综合竞争优势和政策环境，同时全球经济复苏势头仍在继续，外需有望进一步改善。
中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁也认为，5月出口增幅符合预期，这与欧美经济回暖以及扶持外贸政策的效果有关，加之去年1-4月因外贸虚增导致前四个月基数较高，剔除基数因素，5月份数据回归正常。
他提到，5月进口持续下降，显示内需不旺，与国内经济下行压力仍大相吻合。从趋势看，下半年出口仍会保持7%甚至更高的增幅，毕竟欧美仍是中国主要贸易伙伴，其经济复苏是中国外需保持增长的主要原因。而进口方面，考虑到年年都存在前高后低的基数因素，预计下半年也会逐步回暖。
欲浏览中国月度外贸增速及顺差图表，请点选 link.reuters.com/dyv89v
**出口预期继续向好**
面对5月中国外贸数据进、出口增幅一降一升，分析师的解读观点基本一致。尤其是对中国下半年的出口形势，总体预期都明显偏暖。
中国银行国际金融研究所高级研究员周景彤认为，5月出口比去年明显好转有几个因素，首先去年的基数因素非常重要，另外就是美日欧三大经济体表现都很不错，还有东盟和非洲等新兴经济体，特别是东南亚国家经济比去年有所好转。中国对这四大经济体的出口应该总体上比去年好。
还有一个因素是今年以来，尤其是前四个月，人民币总体上在持续的贬值，对出口也有正面的促进作用。政策方面的原因，主要是国务院出台的促进外贸转型升级和稳出口政策。预计6月出口还会延续好转，可能比5月还要好一点，因为政策和人民币贬值的因素会进一步显现。
中国国务院5月中旬出台稳定外贸增长的政策细则，明确提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。
不过国泰君安宏观分析师薛鹤翔则提醒，出口改善下，不应对经济有过于乐观的预期。因为出口在经济中的比重及重要性已明显下降。
“人民币兑美元的贬值状况将一定程度上受到基本面改善的抑制，但必须意识到，人民币的贬值对于出口的重要程度，因此从央行角度，并不希望人民币重新快速升值，毕竟出口刚出现一个月的好转。”他说。
海通证券宏观分析师姜超则指出，中国5月贸易顺差扩大至359亿美元，外汇流入将改善流动性，并减轻人民币贬值压力。
人民币兑美元即期汇率自今年初创出6.0406元的历史高位后，就走出一波凌 厉贬值，年内贬幅一度深逾3.5%；进入5月后，市场预期分化更为明显，企业避险需求提升，尽管当月小幅升值0.19%结束连四个月跌势，但单边看升人民币的意愿减弱。
**进口意外下滑显内需不旺**
相较低于预期的进口增幅，一方面分析师们表达了对内需不旺，经济下行压力较大的担忧，另一方面也认为这与近期中国严查贸易融资有关。
澳新银行中国经济师周浩认为，5月贸易数据最大的看点是进口。同比大幅低于市场平均预期，应该是贸易融资出了问题，尤其青岛港融资事件会进一步发酵，未来会更严重。预计未来出口会保持相对较好的增速，进口则不乐观。
中国近日对青岛港金属融资问题展开调查，促使全球贸易商和银行急忙核对自身在这件事情中的曝险。而路透4月底也曾援引消息人士称，为全面掌握进口铁矿石贸易融资情况，防范相关风险，中国银监会正在开展进口铁矿石贸易融资情况的快速调研。
周浩并表示，ECB(欧洲央行)刺激政策会加大资本流入中国，但这种效应不会立刻显现，预计中国外汇占款会保持在比较低的水平，“目前看，人民币升值预期不强，管理层应该是希望人民币双向波动的。”
欧洲央行周四推出了一系列政策举措来抗击低通胀，并提振区内经济，举措包括降息、对隔夜存款实施负利率，以及向银行提供新的长期资金。欧洲央行并承诺在必要时进一步行动。
民生证券分析师管清友也认为，5月进口下降1.6%和打击贸易套利导致有关，但也反映出国内需求仍没有明显起色，结合总理下半年“勇夺佳绩”指示，稳增长政策力度将继续加大，包括货币定向宽松、信用逐步松绑、加快财政支出等。
中国商务部对外贸易司司长张骥此前表示，今年中国外贸形势严峻，下行压力较大，中长期看外贸形势趋紧，完成今年外贸增长7.5%的目标任务艰巨。如果要达到这个目标，意味着从5月开始，每个月进出口平均增长速度要达到11.3%，还要付出艰苦的努力。
海关数据显示，按美元计价，前五个月，中国进出口同比增长0.2%，其中5月单月进出口增长3%。（完）
(审校 张喜良)
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预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
路透北京5月5日 - 本周外汇市场赢家非欧元和美元莫属。法国总统大选巅峰对决近在咫尺，电视辩论会上两位候选人表现高下立见。亲欧中间派候选人马克龙民调支持率遥遥领先，胜券在握，激励欧元兑美元上扬至六周高位。