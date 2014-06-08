焦点：中国5月进口意外下滑 稳增长政策仍需发力

路透北京6月8日 （采写 北京中文部；撰写 沈燕） - 中国5月出口同比增速达7%回归正常，而进口则意外小幅下滑，致贸易顺差创下逾五年来单月新高。分析师预计，随着稳增长政策加力，下半年外贸形势会进一步好转，出口有望保持7%甚至更高的增幅，进口亦有望逐步回暖。

他们指出，5月出口好转，主要得益于欧美经济向好以及中国扶持外贸政策发酵，在一定程度上将舒缓中国经济下行的压力；而进口下降，一方面反映中国内需不旺，经济下行压力仍大，同时也与中国严查贸易融资有关。

“中国已经出台了一系列扶持外贸的政策，随着政策的进一步落实，以及欧洲央行的降息也对中国外贸的大环境形成利好，预计未来几个月中国出口仍会保持一定增幅，完成全年外贸7.5%的目标虽有难度，但不是没可能。”中国国际经济交流中心研究员王军称。

他并指出，至于进口增幅回落则略感意外，一方面反映国内需求不旺，另一方面也与国际大宗商品价格回落，导致进口总额下降有关。随着中国稳增长政策的落实，估计下半年进口增幅也会逐步回升趋于正常。总体看外贸形势尚可，亦会对整体经济形成支撑。

中国海关周日公布，5月出口同比增长7%，进口同比下降1.6%；路透调查预估中值分别为增长6.6%和增长6.1%。5月贸易顺差359.2亿美元；路透调查中值为顺差226亿美元。海关并称，外贸出口先导指数已连续三个月提升，预示未来2-3个月中国出口将继续好转。

中央电视台今日引述海关新闻发言人指出，中国外贸出口同比增速回归到正常水平，并持续向好。当前国内经济运行总体平稳，外贸稳定增长存在良好的综合竞争优势和政策环境，同时全球经济复苏势头仍在继续，外需有望进一步改善。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁也认为，5月出口增幅符合预期，这与欧美经济回暖以及扶持外贸政策的效果有关，加之去年1-4月因外贸虚增导致前四个月基数较高，剔除基数因素，5月份数据回归正常。

他提到，5月进口持续下降，显示内需不旺，与国内经济下行压力仍大相吻合。从趋势看，下半年出口仍会保持7%甚至更高的增幅，毕竟欧美仍是中国主要贸易伙伴，其经济复苏是中国外需保持增长的主要原因。而进口方面，考虑到年年都存在前高后低的基数因素，预计下半年也会逐步回暖。

欲浏览中国月度外贸增速及顺差图表，请点选 link.reuters.com/dyv89v

**出口预期继续向好**

面对5月中国外贸数据进、出口增幅一降一升，分析师的解读观点基本一致。尤其是对中国下半年的出口形势，总体预期都明显偏暖。

中国银行国际金融研究所高级研究员周景彤认为，5月出口比去年明显好转有几个因素，首先去年的基数因素非常重要，另外就是美日欧三大经济体表现都很不错，还有东盟和非洲等新兴经济体，特别是东南亚国家经济比去年有所好转。中国对这四大经济体的出口应该总体上比去年好。

还有一个因素是今年以来，尤其是前四个月，人民币总体上在持续的贬值，对出口也有正面的促进作用。政策方面的原因，主要是国务院出台的促进外贸转型升级和稳出口政策。预计6月出口还会延续好转，可能比5月还要好一点，因为政策和人民币贬值的因素会进一步显现。

中国国务院5月中旬出台稳定外贸增长的政策细则，明确提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。

不过国泰君安宏观分析师薛鹤翔则提醒，出口改善下，不应对经济有过于乐观的预期。因为出口在经济中的比重及重要性已明显下降。

“人民币兑美元的贬值状况将一定程度上受到基本面改善的抑制，但必须意识到，人民币的贬值对于出口的重要程度，因此从央行角度，并不希望人民币重新快速升值，毕竟出口刚出现一个月的好转。”他说。

海通证券宏观分析师姜超则指出，中国5月贸易顺差扩大至359亿美元，外汇流入将改善流动性，并减轻人民币贬值压力。

人民币兑美元即期汇率自今年初创出6.0406元的历史高位后，就走出一波凌 厉贬值，年内贬幅一度深逾3.5%；进入5月后，市场预期分化更为明显，企业避险需求提升，尽管当月小幅升值0.19%结束连四个月跌势，但单边看升人民币的意愿减弱。

**进口意外下滑显内需不旺**

相较低于预期的进口增幅，一方面分析师们表达了对内需不旺，经济下行压力较大的担忧，另一方面也认为这与近期中国严查贸易融资有关。

澳新银行中国经济师周浩认为，5月贸易数据最大的看点是进口。同比大幅低于市场平均预期，应该是贸易融资出了问题，尤其青岛港融资事件会进一步发酵，未来会更严重。预计未来出口会保持相对较好的增速，进口则不乐观。

中国近日对青岛港金属融资问题展开调查，促使全球贸易商和银行急忙核对自身在这件事情中的曝险。而路透4月底也曾援引消息人士称，为全面掌握进口铁矿石贸易融资情况，防范相关风险，中国银监会正在开展进口铁矿石贸易融资情况的快速调研。

周浩并表示，ECB(欧洲央行)刺激政策会加大资本流入中国，但这种效应不会立刻显现，预计中国外汇占款会保持在比较低的水平，“目前看，人民币升值预期不强，管理层应该是希望人民币双向波动的。”

欧洲央行周四推出了一系列政策举措来抗击低通胀，并提振区内经济，举措包括降息、对隔夜存款实施负利率，以及向银行提供新的长期资金。欧洲央行并承诺在必要时进一步行动。

民生证券分析师管清友也认为，5月进口下降1.6%和打击贸易套利导致有关，但也反映出国内需求仍没有明显起色，结合总理下半年“勇夺佳绩”指示，稳增长政策力度将继续加大，包括货币定向宽松、信用逐步松绑、加快财政支出等。

中国商务部对外贸易司司长张骥此前表示，今年中国外贸形势严峻，下行压力较大，中长期看外贸形势趋紧，完成今年外贸增长7.5%的目标任务艰巨。如果要达到这个目标，意味着从5月开始，每个月进出口平均增长速度要达到11.3%，还要付出艰苦的努力。

海关数据显示，按美元计价，前五个月，中国进出口同比增长0.2%，其中5月单月进出口增长3%。（完）

(审校 张喜良)

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