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中国财经 | 2014年 9月 8日 星期一 11:47 BJT

中国8月出口同比增9.4% 贸易顺差再创单月新高

路透北京9月8日 - 中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长8.0%和1.7%。当月贸易顺差再刷新单月历史新高。

海关数据显示，8月出口2,084.6亿美元；进口1,586.3亿美元，贸易顺差498.3亿美元，扩大77.8%，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录新高。

经季节调整后，中国8月出口同比增长12.3%,进口同比增长1.7；8月出口环比增长1.6%,进口环比增长3.1%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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