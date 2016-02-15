外需疲软导致中国1月出口持续恶化 顺差创新高缓解人民币贬值压力（更新版）

路透北京2月15日 - 美欧需求放缓加上寒冷天气来袭，导致中国1月出口持续恶化；国内去库存去产能带来调整压力，进口也未现起色。不过创新高的贸易顺差，将帮助缓解人民币贬值压力。

展望未来，分析人士认为，受春节因素影响1、2月外贸数据原本就波动很大，再加上出口先导指数有所改善，意味着对外贸前景也不易过分悲观，还需进一步观察。

“出口跌幅扩大且远低于预期，全球经济不景气，宽松货币作用有限，中国外贸也受到拖累，”海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸评论称，“1月进口跌幅继续扩大，国内经济面临转型，短期内需未见起色，而大宗商品价格暴跌也拖累进口。”

他们认为，1月顺差微升至633亿美元，外储虽下降994亿美元但好于预期；春节假期全球市场巨震，耶伦证词鸽派美元贬值，离岸人民币大幅升值，短期汇率贬值压力缓解，助于减缓资金流出。

中国海关周一公布，以美元计价，2016年1月出口同比下降11.2%，进口同比下降18.8%，路透调查预估中值分别为下降1.9%和下降0.8%；当月贸易顺差632.87亿美元，创出纪录新高，路透预估中值为588.5亿美元。

海关新闻稿称，1月外贸出口先导指数为31.7，较去年12月回升0.5，是2015年2月以来的首次环比回升，初步判断2016年二季度出口压力有望缓解。

中国进出口及贸易顺差图表 here

“出口大幅不及预期，与PMI新出口订单分项再度下滑一致，欧美日和澳大利亚的制造业PMI集体下滑，主要经济数据也相对不及预期，显示2016年开年外需并不强劲，”招商证券宏观团队点评称。

该团队并指出，进口亦显着低于市场预期，PMI进口分项下滑至一年以来的低位，结合前期经济数据和高频价格数据看，1月内需未现起色。

“1月数据受春节效应干扰较大，从季节性规律看，PMI进口、新出口订单在1月也普遍会比较低迷，且今年春节比去年早，工厂倾向于早歇工，1月外贸受到春节因素的影响比去年大，”招商证券宏观团队点评称，“进出口形势可能都不像1月同比数据显示的这样悲观，更准确判断还需综合1、2月数据来考虑。”

虽然中国外贸数据引发市场担忧，但欧洲银行股和美国股市上周五反弹，缓解市场担忧情绪，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨1.2%；中国股市在结束春节假期后恢复交易，沪综指.SSEC早盘仅温和下跌1.57%。

受中间价升值、和春节假期期间离岸CNHCNH=D3大幅反弹带动，中国即期人民币兑美元CNY=CFXS早盘涨逾600点子至6.5056元人民币，创年内新高。

欧洲银行股和美股上周五反弹，帮助缓解了市场担忧情绪，带动MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨1.2%。该指数上周累计下跌近4%。

美联储主席叶伦此前在国会出席听证会反复强调美联储没有“预制的政策路径”，即便鉴于美国就业市场强劲以及经济其他亮点的出现，她目前仍预期今年将会逐步升息。中国春节期间全球市场进一步下挫，外界愈发怀疑美联储能否继续推进其货币政策“正常化”进程。（完）