专家：增加值贸易核算法显示多头计算造成中国虚高的“统计幻觉”

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"全球价值链下的增加值贸易核算及其影响"一文,作者系中国社会科学院世界经济与政治研究所马涛、刘仕国)

路透北京7月25日 - 传统的国际贸易核算能真实反映世界的实际贸易量、贸易失衡结构和贸易利得吗?在不断深化的经济全球化进程中,各国之间错综复杂的经贸往来可能会给出一个不确定的答案。现在世界上越来越多的国家融入到全球价值链(Global Value Chains)中,成为国际生产体系中某些环节的生产者,根据自身角色在本国创造出对应的增加值。如何有效核算贸易品中的增加值,2011年6月,WTO总干事的帕斯卡尔·拉米指出,“同传统国际贸易核算相比,增加值贸易(Trade in Value Added)核算能更好地测度和反映全球贸易的新特征,是衡量世界贸易运行的一种更好方法。”

中国借助各种形式的加工贸易参与全球垂直生产网络的。正是这种“两头在外”的生产和贸易模式导致了中国贸易核算数据偏高,而增加值贸易却可以纠正和厘清中国的实际贸易额以及贸易失衡的真实情况。

增加值贸易核算可以清楚揭示中国在全球价值链中的地位。

在整个国际生产体系中,中国在较长时期内大量生产或出口劳动密集型产品,同时也承接着大量高技术产品价值链低端的生产环节,比如机械和电子类产品。中国的这种生产格局和贸易模式在边际数量上占有绝对优势,然而在本土技术和收益的提升上是否也取得了一个飞跃呢?

正如库普曼等所言“准确测度出口来源国的价值链是更好理解上述问题的关键”。孟波等研究显示,美国2009年对中国的iPhone贸易呈逆差状态,逆差数额按照总值贸易核算为19亿美元,而按增加值贸易核算仅为7300万美元,后者仅相当于前者的3.8%。

依照此思路,我们就能厘清如下事实:作为“世界工厂”的中国,在国际贸易核算上,由于多头计算而造成虚高的“统计幻觉”(statistical illusion),从而令人更能进一步认识到从“中国制造”到“中国创造”的道路还有多远。所以,用一种比较准确的方法测量中国价值链动态变化确实显得尤为必要并且具有现实意义,也能揭示“统计在中国,受益在他国”的本质所在。

增加值贸易核算有利于廓清中国在全球贸易失衡中的责任。

全球经常账户失衡,尤其是全球关注的中美贸易失衡问题,已经是不争的事实,中国“双顺差”的现实也使得其在人民币汇率等问题上承受着较大的国际压力。还以中美贸易为例,两国的贸易失衡一直受到关注,但这种失衡的真实结构如何,值得进一步解析。WTO和IDE-JETRO另外一组详细的数据显示,同总值贸易核算较大的顺差额相比,中美增加值贸易顺差在2000年、2005年和2008年低了20%~27%,如果考虑到加工贸易因素,贸易失衡更会减少40%以上,其中2005年缩减了53%。这也是中美之间真实贸易失衡的程度,在剥离出从外国进口的中间投入品之后,尤其是考虑到中国加工贸易在对外贸易中的独特性,这样才能还原出两国贸易真实的顺差与逆差。

对于中美贸易失衡的产生原因,从本质上分析,是伴随着中国参与全球价值链而产生的,或者说是中国出口贸易结构在发生变迁的同时,贸易余额顺差开始不断扩大的。20世纪90年代初期以前,中美贸易盈余还曾表现为逆差,但是随着中国深入参与东亚国际生产网络,中国成为美国跨国公司的主要生产加工基地,而美国则是最终品的出口市场。这种上下游的生产与贸易关系,使得中国对美国贸易净值在1993年出现逆转,并且贸易顺差越来越大。

此外,还存在一些形成中美贸易顺差的其他影响因素,如汇率波动性、贸易体制和政策、外商直接投资形成的加工贸易结构以及两国储蓄率的变化等方面;从贸易核算口径的误差看,规模较大的转口贸易以及外资企业在华投资所产生的大量贸易等也扩大了中美贸易顺差。无论是对贸易顺差产生原因的分析,还是对统计口径的剖析,中美贸易顺差的真实程度在增加值贸易核算下都会得到体现,也会使得人们对于两国贸易利得产生本质的认识和深层次的理解。

全球价值链结构发生着变化,也面临转型和重构。全球价值链下的总值贸易核算会导致大量重复核算问题,WTO推动的增加值贸易核算不仅可以还原真实的世界贸易,还可以明确各个国家在全球价值链上的角色和任务。发展中国家在全球价值链上发挥了自身比较优势并获得了对应的任务贸易,充分参与了全球生产体系,赢得了更多的福利。特别是中国,参与全球价值链为其带来了经济增长动力和巨大就业机会。

中国应该清醒认识到自身在全球贸易中的地位和责任。

2013年年初,有媒体报道2012年中国对外贸易超过美国,居世界首位。由于核算方式不同,中国努力澄清与美国还有差距。尽管2012年的增加值贸易数据还未公布,但是根据前几年的数据判断,中国与美国增加值贸易还会有一定距离。同时,增加值贸易核算廓清了中国在全球贸易失衡中的责任,给予了中国澄清真实贸易现状的机会,以此可以应对国际社会对中国的压力和指责,尤其是个别国家在国际贸易中对中国别有用心的无理制裁。

目前,针对中国的贸易摩擦越来越多,如何化解这些贸易争端是亟需解决的首要任务。中国在解决贸易争端中要努力维护自身利益,利用法律诉求回应别国制造的压力。当然,中国还应该正视在全球贸易中的地位,第一大出口贸易国并不意味就是“贸易强国”,只有不断调整结构、提升贸易品品质,才能把对外贸易做大做强。(完)

(整理 张胜男; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。