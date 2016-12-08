即时观点：中国11月进出口同比超预期“双升” 能否持续仍需观察（更新版）

路透北京12月8日 - 中国海关总署周四公布，以美元计价11月出口同比增长0.1%，为今年3月以来最高；进口同比增长6.7%，为2014年9月以来最高；路透调查预估中值分别为下降5%和下降1.3%。

海关数据显示，11月贸易顺差为446.1亿美元，路透预估中值为463亿美元。

中国1-11月以美元计价出口同比下降7.5%，进口同比下降6.2%。

主要数据：

*11月美元计价出口同比增长0.1%(路透调查预估中值为下降5%)

*11月美元计价进口同比增长6.7%(路透调查预估中值为下降1.3%)

*11月贸易顺差446.1亿美元 (路透调查预估中值为463亿美元)

*以人民币计价，11月出口同比增长5.9%，进口同比增长13%，贸易顺差2,981.1亿元

中国进出口及贸易顺差图表 tmsnrt.rs/2h5jMYM

以下为分析师评论：

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

11月中国以美元计价出口同比0.1%，为今年3月以来首度转正。全球再通胀预期对短期经济有所提振，中国出口小幅改善，但全球经济低迷格局未变，仍将构成拖累。

外需整体改善。从主要国别和地区来看，对美国（8.1%）、欧盟（5.6%）、日本（3.3%）、印度（4.3%）出口同比均由负转正，对韩（-2.9%）跌幅明显收窄；对香港出口跌幅扩大至16.1%，或与资金流出有关。

进口方面，随着经济短期保持稳定，中国对主要大宗商品进口整体回升，进口大豆数量明显增加，铁矿石量升价涨、进口金额同比增长17.4%，原油高增16%。

顺差再度回落，汇率依然承压。11月中国贸易顺差446亿美元，低于预期和上月水平。11月外储大降691亿美元，资本流出压力仍大，汇率承压。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清

（1）进出口改善并非基数原因，经济回升势头迅猛。11月，进口在基数大幅抬高9.7%的情况下增速回升8.1%，出口增速在基数不变的情况下抬升7.6%。叠加11月人民币实际上继续维持贬值势头，进口的实际回升幅度更大，显示中国内需坚实回暖，经济回升势头迅猛。

同时，11月，中国对香港的进口为-60%、出口为-16%；特殊监管区出口增速-20%，这些指标表明，本月进出口改善“真实无水分”，并非虚假贸易所致。

（2）本月进口增速的大幅回暖，与国内的工业行业的出清密不可分。在大宗相关行业市场出清的情况下，经济进入到周期上行阶段。自8月起，中国从去库存阶段进入到补库存阶段，工业企业存货回升，但产成品存货仍供不应求，内需旺盛带动进口回升和经济增长。

（3）发达经济体经济回暖，是中国出口回升的主因，人民币贬值也利好出口。数据上看，本月出口数据的回升主要来源于主要发达国家和地区。其中，对美国出口增速由-5.8%大幅回升至8.08%；对欧盟出口由-8.83%回升至5.64%。对日本出口增速由-3%回升至3%。相比来看，中国对东南亚地区的出口增速为-2.67%，增速较上月继续下滑。

--华融证券首席经济学家 伍戈：

出口反弹确实是与国外最近短期经济有所好转有关，包括美国的新兴指标和德国的新兴指标都是往好的方向发展，所以对出口有带动。

至于进口大幅超预期，一方面显示内需确实在转强，另一方面可能是由于国内限产之后，对于一些煤炭等方面的进口或在增强，可能是这几股力量的交织。

---招商证券宏观研究团队：

发达国家需求带动出口，量价因素共同推升进口

（1）11月出口同比实现0.1%的正增长，好于预期与前值，人民币值同比增速为5.9%，与PMI新出口订单分项反弹至全年最高水平相一致，符合出口旺季特征。

发达国家经济基本面改善对中国出口带动作用有所体现：美国经济数据显示下半年经济形势出现改善，日本制造业PMI连续五月回升且已维持在景气区间，欧元区制造业PMI和综合PMI均达到了年内最高水平，本月对欧美日出口增速分别为5.6%、8.1%、3.3%。

但另一方面，11月对美国的财政加码预期和美联储加息预期的上升导致美元快速走强至100以上高位，在短期内对新兴市场需求有一定冲击，使得中国对新兴市场出口表现不佳。

（2）11月进口同比增速6.7%大幅好于预期，内需强劲和价格因素均有带动：粗钢产量、电厂耗煤量保持较高水平显示生产、需求稳定，与钢材、原油、铁矿砂进口量环比上升、进口强劲相互印证。价格方面，11月CRB现货指数上升了4.3%，食品、纺织品、家畜涨幅相对较小，金属和工业原料涨幅较大，亦向上拉动了进口增速。

（3）11月贸易顺差为446.1亿美元，主要受进口大幅上升的压制，随着国内需求企稳向好、大宗商品价格回升，过去的衰退式顺差受到一定程度挤压，低于去年同期水平，但仍维持较高水平。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

出口高于预期，主要受欧美圣诞节因素的影响，11月人民币贬值较多，对出口也有一定利好。

进口增幅扩大，主因工业品价格涨价较厉害，库存去化显着，投资有一定复苏，企业有补库存需求。

不过，延续进出口向好趋势有难度，出口根本上需要国际需求转暖，而目前更多是平稳态势；人民币对出口有所促进，但不是根本原因。预计明年出口应不会继续萎缩，会基本持稳。但单月的波动较大，可能出现一个月超预期，一个月低预期的情况，预计明年进出口持平或略微负增长。

--中银国际证券首席宏观分析师 朱启兵

11月外贸数据好转符合预期。其中，出口微幅转正主要是国外圣诞节的季节性因素所致；不过，由于出口结构的问题，目前人民币贬值对促进出口的作用有限，不宜高估。进口同比增速涨幅较大，一是国内经济基本面较好，内需较佳，二是11月大宗商品价格涨幅较大所致。

展望明年，预计全球经济将好于今年，有利于中国外贸转好，但因仍存诸多不确定因素，如特朗普上台是否会出台针对中国的贸易壁垒等，外贸会出现月度间的波动和反复。

--东方证券首席经济学家 邵宇：

出口主要是季节性效应的因素，外围市场因为圣诞节因素导致出现一些改善，同时也跟整个美国经济基本面改善有关。

进口数据改善主要因为前期经济刺激政策的动能还在，包括服务业PMI和制造业PMI出现回升，导致企业采购意愿增强，经济活动基本的动能还是有一个延续的惯性，还有一个因素就是人民币汇率有一定的贬值。

因为是季节性因素比较明显，所以估计过了圣诞旺季出口可能还会有持续下滑动力，而且如果人民币持续贬值，人民币测算口径的数据还会有一定的下降。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

出口好于预期，一是去年基数因素，二是短期内跟圣诞旺季带动好转有关，进口跟我们预期偏差不大，主要大宗商品价格上涨导致进口支付大幅增加。

进出口月度之间波动大、而月度累计相对稳定，总体与经济低迷、贸易保护主义甚嚣尘上有关，总体出口低迷不振。前11月出口跌7%以上，进口下降6.2%，还是在预期之内的。

所以没有必要因为单月高低过于悲观或乐观，我觉得出口低迷是大概率事件。明年由于全球新的贸易保护主义，以及全球经济还是L型增长，对中国外贸还是维持筑底的判断。进口会好一些，出口跌幅还是在7%左右。

明年大宗商品价格总体高于今年，可能使顺差有减少，对经济红利消失，需要高度关注。

由于六中全会召开，以及川普将重心转向经济建设，可以看到新周期在酝酿，但考虑到改革落地需要时间，明年还是结束调整酝酿复苏的过渡期，总体继续在L型底部波动。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

从这个数据来看的，进出口当月增速都出现了超预期回升。表明我们前期判断有所延迟的外部需求季节性爆发终于出现，而从周期性的角度看，需求也在企稳，外贸环境进一步改善。

从国内政策来说，前期积极的刺激政策，特别是货币方面政策也在持续发挥作用，外贸企业尽管面临订单以及需求环境弱化，但在现金和流动性的环境宽松，外贸得以顺利完成节日期间比较集中的订单。

同时将近两年来人民币逐步走低的趋势，令出口间接受益，人民币贬值虽然没有给出口带来显着的优势，但此前人民币升值形成的竞争劣势得到了显着的改善，对进口增速显著加速，当然也有三季度以来大宗商品价格全面回升的原因。

进口超预期回升的根本的原因还是国内需求环境显着改善，投资需求显著回升，而目前这种改善除了基本面因素还有季节性因素，是否能够持续，还需要观察明年一二季度的情况，我们对前景表示谨慎乐观，基本面改善应该是可持续的，虽然程度看还比较温和。

在这种环境下，需求改善，经济企稳条件下，物价回升明年会表现的比较显着，预计明年三季度货币政策会出现回归中性的动作，表现出来的是加息一次。

**相关背景**

--中国国家主席习近平表示，中国经济运行在合理区间，当前和今后一个时期，中国将着力推进供给侧结构性改革、创新发展和高水平双向开放，中国经济发展前景是光明的。预计未来五年中国进口总额将达到8万亿美元，利用外资总额将达到6,000亿美元，对外投资总额将达到7,500亿美元，出境旅游将达到7亿人次。

--中国总理李克强表示，有把握较好完成全年主要发展目标任务，面对国内国际多方面挑战，要适度扩大总需求推进供给侧结构改革，要保基本稳就业，加强公租房体系建设，持续推进棚改。

--副总理汪洋表示，特朗普就任总统后美国对中国的政策或许存在变数，但他仍保持乐观看法，因为美国商界对于美中贸易热情不衰。

--中国商务部发言人沈丹阳表示，中国无意通过汇率贬值扩大出口，总体看中国外贸回稳向好的趋势没有改变，但外贸不确定因素确实在增加；要实现全年目标，需要付出艰苦努力。针对特朗普当选美国总统，他强调，中美两国经贸利益交互、共同利益大于分歧的情况不会改变。

--中国国际贸易谈判副代表张向晨表示，如果美国总统当选人特朗普采取措施兑现对中国商品征收惩罚性关税的竞选承诺，中国将依据世界贸易组织(WTO)关税规定维护自己的权益。

--11月中国官方制造业PMI显示进出口有所改善，新出口订单指数和进口指数为50.3和50.6，分别高于上月1.1和0.7个百分点，双双回升至临界点以上，且为年内高点。（完）