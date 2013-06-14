中国今年前四个月贸易虚增750亿美元--报载

路透北京6月14日 - 今年以来中国贸易数据虚高，海关特殊监管区无真实贸易背景的违规套利操作是重要原因。《21世纪经济报道》周五援引外贸系统内部测算称，1-4月，中国外贸通过海关特殊监管区的虚增额高达750亿美元。

报导并援引深圳外贸官员称，当前挤掉的仅仅是通过海关特殊监管区入境的游资所造成的贸易水分，虚报出口单价以及有些省份贸易商们通过操作大宗商品融资导致的贸易水分未见得尽数剔除。从这个角度讲，贸易数据水分并未挤尽，仍需继续。

报导并引述材料称，若剔除掉1-4月贸易水分，预计中国全年的出口同比增速在7%左右，进口增长约6%。

“5月的数据虽然较早前真实，但不排除仍有水分，”报导援引商务部研究院研究员李健称，“政府暂时堵住了一个游资入境的渠道，但或许还有别的方式。

深圳口岸的套利贸易一度非常猖獗。21世纪经济报道并称，据其获悉，自政府启动强效挤贸易水分措施后，自4月27日开始，深圳市的贸易数据出现大幅下滑。

确实，国家外汇管理局是在5月22日才公告称，改进海关特殊监管区域经常项目外汇管理，继续严格核查异常货物贸易的同时，也简化着区内机构货物、服务贸易结付汇管理等。

中国监管层重拳挤压虚假贸易的水分后，5月外贸数据降温本在意料之中，然而进出口同比增幅由前月的15.7%猛跌至区区0.4%，依然令市场大跌眼镜。这表明中国外贸形势和经济增长动力不容乐观。（完）

(发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)

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