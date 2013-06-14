中国今年前四个月贸易虚增750亿美元--报载

紫光集团获国开行1,000亿元融资 国家产业基金有意投资500亿
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
路透北京6月14日 - 今年以来中国贸易数据虚高，海关特殊监管区无真实贸易背景的违规套利操作是重要原因。《21世纪经济报道》周五援引外贸系统内部测算称，1-4月，中国外贸通过海关特殊监管区的虚增额高达750亿美元。
报导并援引深圳外贸官员称，当前挤掉的仅仅是通过海关特殊监管区入境的游资所造成的贸易水分，虚报出口单价以及有些省份贸易商们通过操作大宗商品融资导致的贸易水分未见得尽数剔除。从这个角度讲，贸易数据水分并未挤尽，仍需继续。
报导并引述材料称，若剔除掉1-4月贸易水分，预计中国全年的出口同比增速在7%左右，进口增长约6%。
“5月的数据虽然较早前真实，但不排除仍有水分，”报导援引商务部研究院研究员李健称，“政府暂时堵住了一个游资入境的渠道，但或许还有别的方式。
深圳口岸的套利贸易一度非常猖獗。21世纪经济报道并称，据其获悉，自政府启动强效挤贸易水分措施后，自4月27日开始，深圳市的贸易数据出现大幅下滑。
确实，国家外汇管理局是在5月22日才公告称，改进海关特殊监管区域经常项目外汇管理，继续严格核查异常货物贸易的同时，也简化着区内机构货物、服务贸易结付汇管理等。
中国监管层重拳挤压虚假贸易的水分后，5月外贸数据降温本在意料之中，然而进出口同比增幅由前月的15.7%猛跌至区区0.4%，依然令市场大跌眼镜。这表明中国外贸形势和经济增长动力不容乐观。（完）
(发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
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路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
路透上海3月28日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收跌。分析师指出，昨日大盘冲高乏力，市场人气趋于谨慎，而且热门板块轮动过快，令投资者无所适从，大盘今日继续窄幅整理，交投进一步萎缩。
其中一位消息人士说，持有福布斯传媒(Forbes Media)95%股权的香港财团--本汇鲸媒体投资有限公司(Integrated Whale Media Investments,IWM)也在与另一家中国媒体公司进行洽谈，同时还在为其对福布斯的多数或全部持股寻找更多潜在买家。因商谈需要保密，这位消息人士不愿透露身份。