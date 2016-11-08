即时观点：中国10月出口续弱 内外需疲弱格局尚无改变（更新版）

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路透北京11月8日 - 中国海关总署周二公布，以美元计价10月出口同比下降7.3%，进口同比下降1.4%，路透调查预估中值分别为下降6%和下降1%。

海关数据显示，10月贸易顺差为490.56亿美元，路透预估中值为517亿美元。

中国1-10月以美元计价出口同比下降7.7%，进口同比下降7.5%。

主要数据：

*10月美元计价出口同比下降7.3%(路透调查预估中值为下降6%)

*10月美元计价进口同比下降1.4%(路透调查预估中值为下降1%)

*10月贸易顺差490.56亿美元 (路透调查预估中值为517亿美元)

*以人民币计价，10月出口同比下降3.2%，进口同比增长3.2%；当月贸易顺差3,252.50亿元

中国进出口及贸易顺差图表 tmsnrt.rs/2fbnYrb

以下为分析师评论：

--中银国际证券首席宏观分析师 朱启兵：

从人民币汇率及欧美进入传统旺季来看，10月出口数据跌幅超预期，主要受外需不振影响。从中国主要贸易伙伴来看，对欧盟、美国降幅较大。虽然最近从数据看欧美经济还不错，但从需求转好到下订单，再到出口好转存在一定时滞作用。其实前几个月欧美数据都不太好，目前欧洲逐渐好转，尤其到四季度向好比较明确，美国则较为波折，7、8月的数据不佳，但9月后数据趋好，预计未来两个月出口数据会有所改善。

进口数据较好一方面反映内需改善，宏观经济形势向好较为确定，另一方面跟价格有关系，即大宗商品近期快速上涨导致的进口增加。去年影响进口的主要是价格因素，进口量降得不多。今年进口量有所增加，但价格回升的因素也不能忽视，未来进口向上的趋势较为明确。

--招商证券宏观分析师 刘亚欣：

10月出口同比略好于前值，但再度低于市场预期，人民币值同比增速为-3.2%，与PMI新出口订单分项的下降一致，结合基数不高和上月出口低迷来看，出口形势转差，与发达国家的基本面出现一定分化。日本制造业PMI已连续5个月回升并重回景气区间，欧元区、英国制造业PMI升至全年最高水平，美国三季度GDP也体现美国经济有所改善，出口不佳可能与下半年美元回归强势，对新兴市场需求、商品价格和其他货币计价的贸易规模压缩有关，对韩出口增速从-5%降至-18%，也有一定负面影响。

10月进口同比增速低于预期，人民币值同比增速为3.2%，与PMI进口分项有所下滑一致，若考虑去年的低基数因素，内需稳中偏弱，预计下月进口增速将有所下降。从CRB现货指数来看，大宗商品价格延续上月的偏低水平，海关表示主要进口商品价格普遍下跌，亦对进口规模有所压制。

10月贸易顺差较上月有所回升，但因出口不佳仍然低于市场预期，从季节性看，年末顺差规模仍将有所上升、达到年内较高水平，但平均规模将低于去年同期水平。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

基本符合预期，增长的压力仍然存在。外需仍然疲弱，外贸仍存增长压力，美元计价依然负增长，今年欧美节假日的季节因素对出口带动较此前同期较弱。但是从出口额和出口量来看依然保持稳定，降幅有所收窄。

从进口看，总的状况略微改善，反映国内需求有所回暖。同时大部分进口产品价格自年初一直保持回稳趋势。

顺差有所回升，对汇率有企稳作用。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

虽然10月份出口降幅较9月的下降10%有所收收窄，但还是比较差，也远远低于市场预期，而进口也维持负增长。在国际原油，铁矿石等资源性产品价格回升的基础下，市场原本预期10月份的进出口情况会有所好转，但从数据看并非如此，显示内外需疲弱的格局并没有改变，估计全年外贸亦不会有起色。

--华融证券市场部研究部总经理 马兹晖：

10月进口数据好于预期，显示内需正在改善，这是因为今年以来实施的供给侧结构改革及财政部推出的PPP项目对经济增长有所提振，宏观经济形势或好于预期。

但10月出口数据不理想意味着外需仍然较弱，人民币贬值对出口的提振作用并不明显。预计接下来两个月进口仍将保持稳定，出口不会明显好转。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

大趋势看世界贸易处于萎缩状态，经济内敛，贸易月度波动大。短期看，因为马上到年底出口旺季，国外经济数据较平稳。10月人民币贬值较多也有一定利好，下个月外贸可能略好于预期，但中长期没有看到复苏迹象。

近几年贸易顺差一直比较高，但对人民币贬值预期影响不大，导致人民币贬值比较大的因素主要还是经济面潜在下滑压力大，货币投放一直较多。预计短期人民币还是每年3%-5%的贬值节奏，经济企稳后，人民币贬值压力才会缓解。

国内经济受房地产影响大，虽有限购但增长惯性也会持续几个月，预计明年二季度才会显现调控效果。

--民生证券高级宏观研究员 朱振鑫：

预计明年出口应该会优于今年。汇率的影响会逐渐体现出来。相对于东盟、日本等竞争对手，汇率差距会缩小。不过，美国大选后，无论谁当选，美国都将偏向于贸易保护主义，这将是一个不确定因素。

从进口看，就国内需求而言，目前房地产和基建状态尚可，但持续时间不会太久。明年一季度进口应该还可以，到二季度可能出现下滑。

--方正证券宏观分析师 杨为敩：

本月出口有所修复，可能跟人民币CFETS指数进一步稳定相关，且美国近期需求回升，也存在拉动作用。进口的加快可能和大宗商品的持续上升有关，铁矿石10月价格上涨可能存在贡献，且国内需求基本稳定，基建项目上马拉动进口。

未来看，出口顺差有可能出现衰退式扩张，人民币贬值难见拐点，出口继续存在支撑，但价格和需求上行难持续，进口可能存在下降风险。

货币政策短期没有稳增长压力，预计短期稳定，财政政策目前的储备也有限，加之基本面没有太大压力，财政投放可能会减缓。但明年上半年估计货币、财政政策双松。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

10月出口方面，美国选举期间国内需求存在一定延迟，人民币兑美元汇率持续变化，也会影响中美企业订单达成一致的速度，对美国出口有回落。这种回落使得出口受到一定影响，恢复没有达到预期水平。

10月进口恢复状态继续维持，得益于国内需求的复苏，大宗原材料的价格上涨也对进口额增加起到一定作用。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸等：

进出口仍偏弱，汇率压力仍大。

出口跌幅仍大。10月中国以美元计价出口同比跌幅小幅收窄至-7.3%，主因去年同期基数走低。全球需求低迷、贸易总量萎缩的状况短期难以改变，是中国出口下滑的主要原因

外需依然偏弱。从主要国别和地区来看，对美国、欧盟、东盟、日本等地出口跌幅均较上月缩窄，而对韩国出口增速从-5.2%跳水至-18.1%。

进口降幅收窄。10月中国对主要大宗商品进口减少，但原油、铁矿石等价格低位回升，叠加基数回落，10月中国进口同比增速由上月的-1.9%微收窄至-1.4%。随着地产降温、政府调控煤价，国内经济下行风险增大，对进口仍是拖累。

10月顺差低于预期，汇率贬值压力仍大。10月顺差回升至491亿美元，依然低于预期。10月外汇储备跳水，降幅仅次于年初，再加上美联储12月加息窗口渐近，美元保持强势，人民币贬值压力依然较大。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

10月的出口降幅有所收窄，但跌幅依然较大，考虑到基数原因，出口还是比较弱的，圣诞订单已经结束，预计出口短期继续维持弱势。美国总统大选无论谁当选，中国的外贸环境都会恶化，因两位候选人都有明显的贸易保护主义倾向，明年中国出口形势仍不乐观。

进口降幅相对较小，似乎指向内需没那么差，但毕竟还在下滑，不能视为乐观信号，但还需要更多细项数据观察。出口维持疲软，人民币汇率压力仍将持续，美元12月加息在即，预计年底前人民币有继续下跌风险。

四季度经济增长问题不大，地产基建余温仍在，去产能刺激部分工业品价格上升，企业开工和补库存意愿有所上升。货币政策继续维持稳健，控制金融杠杆还会摆在比较重要的位置，为了避免资金面扰动，预计央行公开市场操作力度会进一步加大。

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

数字上来说跟预期很接近，没有太多惊喜。10月出口弱于预期，但在改善过程中，进口是符合预期的，还是近期动力煤价和铁矿石价格上涨有较大影响。

人民币汇率还是会跟随美元而动的一个走势，从目前来看，进出口数据对人民币的影响已经很小了。

未来进出口的负增长还是会至少持续到年底，进口可能会略微改善，全年的贸易表现还是会处于比较疲弱的状态。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

从数据看大的方面没改变。一是全球经济动荡，世界经济L型走势，对于中国出口并不能形成实质拉动；二是尽管采取了一些措施来便利出口，但由于全球货币竞相贬值，出口受益也并不明显。中国年初目标是全年进出口增长与世界贸易增长同步，从前10个月情况看基本是很难完成了。

由于基数原因进出口数据比之前有所好转应该是可预期的，但更应该看重的是，真正能让出口好转的基本面目前并不具备。可能要到2017年下半年之后出口才真正有好转，其原因在于一是英国脱欧，英国欧洲均面临变数；二是美国经济能否带动其他经济体复苏也需要观察。

就国内经济前景而言，2017年可能是今年的延续，两个词概括，一是有惊无险，可能黑天鹅会很多但总体不会有大的问题；二是保增长防风险为主要任务，政策会相机抉择但总体宽松基调不会改变。

--瑞穗证劵亚洲公司董事总经理、首席经济学家 沈建光：

10月的外贸数据基本仍维持9月的态势，其趋势很明显，出口继续疲弱，进口相对表现较好。进口表现较好主要是因为国内需求在回暖，特别是原材料大幅反弹，带动全球大宗商品反弹。其中最明显的是煤炭，由于国内限产造成需求的增长。

中国经济回暖的势头越来越明显，特别是房地产之前的大幅反弹，带动了奢侈品销售的反弹。国内汇率虽然贬值，但其他成本的上升相对影响更大，比如煤炭、劳动力、土地价格，汇率还不足抵消其他成本上升。特别是之前的房地产泡沫导致成本上涨幅度较大。

中国需求要比其他地方强，所以进口强于出口。外需目前还看不到有明显的起色，美国经济稍有起色，但欧洲的经济仍疲弱，日本经济增长亦不佳。

预计四季度的GDP增速维持6.7%，目前受影响主要是房地产，但其真正影响要到明年二季度才能显现，而目前的消费，基建投资会对经济有提振作用。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强在上海合作组织政府首脑会议上称，中国愿与上合成员国加强合作，开展自贸区可行性研究，进一步加强本币互换和结算合作。他随后在第六届中国-中东欧国家经贸论坛上提议，扩大与中东欧16国双向贸易规模，发展跨境电子商务等新型贸易方式。

--中国国务院副总理汪洋称，当前外贸运行总体符合预期，长期向好的基本面没有改变，但回稳向好的基础还不牢固，下行压力依然较大，实现全年外贸目标任务艰巨，要把握好四季度的外贸关键期，巩固进出口回稳向好势头，努力稳定国际市场份额。

--中国商务部发布报告称，当前中国外贸发展面临的形势依然复杂严峻，再加上去年同期基数偏高，预计四季度进出口下行压力依然较大；出口受圣诞、元旦等假期集中出货带动，有望继续保持回稳向好，进口增速总体预计仍将在低位运行。

--中国10月官方和财新制造业PMI双双创下逾两年高位，官方非制造业PMI亦触及10个月高点。经济回温迹象愈发明显，预计年内中国经济增速不会再现下降；然而海外经济复苏乏力，两个制造业PMI的出口订单指数均处在临界点下方，出口前景依然黯淡。

--美国商务部认定从中国进口的滑轮、飞轮等铁质机械传动部件存在倾销和补贴行为，并将通知美国海关按最终确定的倾销幅度和补贴幅度对上述产品的中国生产商和出口商征收保证金。（完）