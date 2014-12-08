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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 8日 星期一 16:01 BJT

“衰退性”顺差新高凸显贸易颓势 中国经济稳增长压力难减

中国11月进出口同比增速均远低于市场预期，由于进口更逊于出口，当月贸易顺差录得“衰退性”纪录新高。作为“三驾马车”之一的外贸全年目标实现无望，亦进一步凸显中国经济稳增长压力不减，政策宽松预期料将延续。路透
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