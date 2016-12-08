中国11月美元计价进出口增幅双双翻红 验证中国经济阶段企稳（更新版）

路透北京12月8日 - 与中国经济短期企稳的基本判断相吻合，周四公布的中国11月以美元计价进出口数增幅也双双翻红，其中进口增长6.7%，创逾两年高位，出口亦为今年3月以来最高。

分析师们指出，世界政局的动荡以及贸易全球化的退潮，均加剧了中国未来出口的不确定性，出口复苏能否持续尚待观察；而11月进口大增得益于国内需求回暖以及价格因素等影响，令大宗商品及资源类产品进口数量明显增加，整体回暖态势有望持续。

“11月份贸易数据比10月份有所好转，尤其是进口大增主要与价格基数因素有关，也就是所谓的翘尾因素；而人民币近期的贬值则对出口的回正有一定帮助。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。

他认为，受价格基数影响及国内供给侧改革效果逐渐显现，对内需的提振有望持续，也有助后续进口维持正增长。

中国海关总署周四公布，以美元计价11月出口同比增长0.1%，进口同比增长6.7%，路透调查预估中值分别为下降5%和下降1.3%。中国11月出口增速为今年3月以来最高，进口为2014年9月以来最高，当时为7%。

海关数据显示，11月贸易顺差为446.1亿美元，低于路透预估中值463亿美元。中国1-11月以美元计价出口同比下降7.5%，进口同比下降6.2%。

中国贸易数据图表：tmsnrt.rs/2h5jMYM

中国海关稍早公布，11月以人民币计价出口同比增长5.9%，进口同比增长13.0%，贸易顺差为2,981.10亿元。

11月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 0.1 -5.0 -8.0~-1.0 -7.3 -6.8

进口(%) 6.7 -1.3 -10.0~4.0 -1.4 -8.7

贸易顺差(亿美元) 446.1 463 396~560 490.6 541

**进口回正料可持续，出口则充满不确定**

11月回暖的外贸数据显然也让市场分析师们略感意外。首创证券研发部总经理王剑辉认为，进口超预期回升的根本的原因还是国内需求环境显著改善，投资需求显着回升，而目前这种改善除了基本面因素还有季节性因素。

“是否能够持续，还需要观察明年一二季度的情况，我们对前景表示谨慎乐观，基本面改善应该是可持续的，虽然程度看还比较温和。”他称。

他认为，从11月数据来看，进出口当月增速都出现了超预期回升，表明前期判断有所延迟的外部需求季节性爆发终于出现，而从周期性的角度看，需求也在企稳，外贸环境进一步改善。

数据显示，中国11月外贸出口先导指数为36.9，较上月回升1.3，表明明年年初中国外贸出口压力有望减轻。

上海证券宏观分析师胡月晓也认为，进出口两年来首度呈现双回升态势，表明外贸形势有所好转。大宗商品价格上升使中国的贸易条件有所恶化，进口增速显着超越出口增速，因此尽管当前顺差仍维持高位，预计未来将走向下降。

他认为，受国际经济、金融形势影响，外贸形势改善将是缓慢的，不会有大增长，同比回升在很大程度上是基数效应影响的结果。

“以退税为代表促进外贸的政策手段在中国早已用尽，未来出口的增长基本上依赖外需的复苏情况。贸易项目下顺差的回落趋势，将对国内货币投放形成压力，在外汇占款不断下降的形势下，未来降准、降息皆有可能。”胡月晓称。（完）