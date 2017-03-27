中国2月服务贸易逆差176亿美元 货物和服贸转为逆差--外管局

路透上海3月27日 - 中国国家外汇管理局周一公布，2月份服务贸易逆差176亿美元，逆差额较上月的209亿美元减少15.79%，其中旅行差额占比达到89.20%，运输差额占比亦达到20.45%。另外，当月货物与服贸逆差224亿美元，为23个月来首次出现逆差。

外管局数据并显示，2月货物贸易逆差48亿美元，也是23个月来首次出现逆差,上月为顺差535亿美元。2月旅行差额为逆差157亿美元，运输差额为逆差36亿美元。

1-2月服贸累计逆差385亿美元，同期货贸累计顺差487亿美元。

货物和服务贸易是指居民与非居民之间发生的货物贸易和服务贸易交易，与国际收支平衡表的口径相同。(完)

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