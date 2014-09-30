8月国际服务贸易逆差续扩至210亿美元 1-8月逆差952亿美元--外管局

路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周二公布，2014年8月，国际收支口径的国际服务贸易逆差续扩至210亿美元，其中旅游差额占比为58%，比例继续下降；1-8月累积逆差952亿美元，其中七成由旅游差额贡献。

刊登在外管局网站的新闻稿指出，8月，国际收支口径的国际服务贸易收入137亿美元，服务贸易支出347亿美元。1-8月，国际收支口径的国际服务贸易收入累计1,454亿美元，服务贸易支出累计2,406亿美元。

外管局指出，8月国际收支口径的国际服务贸易逆差中，旅游贡献率仍最多，但比例有所下降，运输差额占比达到23%，然后是其他商业服务差额以及专有权利使用费和特许费等。

6月和7月旅游差额对当期服务贸易逆差贡献率分别为76.7%和70%。

中国海关此前公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长8.0%和1.7%。当月贸易顺差再度刷新单月历史新高。

为打击跨境贸易套利，央行主导的人民币贬值自2月底开始启动，4月则达到此轮贬值的高潮，人民币兑美元CNY=CFXS并在当月底创出18个月的盘中新低至6.2676，此后一路震荡上扬，截止目前，年内贬值幅度已经由逾3%缩窄至1.5%左右。

外管局自今年起公布国际收支口径的月度服务贸易差额数据，指居民与非居民之间发生的服务贸易交易，此前服务贸易数据包含在国际收支平衡表中按季编制并公布。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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