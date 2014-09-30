中国国际收支平衡表明年起无“双顺差”

路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局近日表示，2015年起将按国际标准编制国际收支平衡表，主要变化为储备资产将列入金融帐户下，从而有助于还原经常帐户与资本和金融帐户的对应关系。

即经常帐户记录实际资源变化，资本和金融帐户记录由此引起的净资产变化及资金流动。这一记帐方式变化后，若在不考虑误差与遗漏的前提下，将不再会出现“双顺差”。

同时，中国使用多年的“经常项目”等词也将不再出现，转而以“经常帐户”替代，其他还包括部分项目归属及分类将变化。

外管局一位不具名的官员也解释，从第六版开始，将按照国际标准将储备资产列于金融账户下，就意味着当经常帐户是顺差的时候，资本和金融帐户一定是逆差。两者不可能是同方向。

“就是一种会计帐务的处理方式发生改变，更接近国际标准，没有任何其它的含义。”他称。

他进一步解释，直白地理解，国际收支表上顺差就代表进来的，逆差代表出去的。不考虑净误差和遗漏，原来的会计科目中有三大项：经常项目，资本和金融项目以及储备资产，因此从帐面看会出现经常项目和资本项下双顺差的情况。

**储备增加未来靠金融项目流入**

中国银行国际金融研究所分析师李建军表示，随着资本项目可兑换进程的推进，出现资本双边波动的情况不必担心，未来需防范的是资本单边大规模流出的现象。

李建军表示：资本和金融项目顺差正逐渐取代经常项目成为外汇储备的来源，尤其是金融项目下资金流入较多，这成为外汇储备增加的新源泉。

“从汇率上看，储备增加，外汇占款也增加，（人民币）汇率升值。通过资本项目进来的资金多了，整个分析的框架也变了：原来是从贸易顺差的角度去看，现在更加关注的不完全是经常项目，而是资本和金融项目。未来应关注如何扩大ODI，包括金融投资。”他说。

根据国际收支平衡表，可以用残差法简单地计算外汇占款，即外汇占款=贸易顺差+外商直接投资+热钱。2007年以来的历史数据显示，贸易顺差是外汇占款的主要来源。

外管局称，从2015年开始中国将按照国际货币基金组织（IMF）2009年发布的《国际收支手册》（第六版）编制和公布国际收支平衡表，将按照国际标准将储备资产列于金融账户下，而目前该科目是与经常账户、资本和金融账户并列列示。（完）

欲览报告全文，请点选外管局网站：here

(发稿 倪蔚丹/沈燕；审校 毕晓雯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。