外管局： 9月国际服务贸易逆差扩至217亿美元 旅游占比续降

路透北京10月23日 - 中国国家外汇管理局周四公布，2014年9月，国际收支口径的国际服务贸易逆差续扩至217亿美元，其中旅游差额占比为47.9%，比例继续下降；“其它商业服务差额”逆差较上月扩大，占比快速提升。

刊登在外管局网站的新闻稿指出，9月国际收支口径的国际服务贸易收入126亿美元，服务贸易支出343亿美元。1-9月，国际收支口径的国际服务贸易收入累计1,580亿美元，服务贸易支出累计2,749亿美元，累积逆差1,169亿美元，其中66%由旅游差额贡献。

外管局数据并显示，9月国际收支口径的国际服务贸易逆差中，旅游贡献率仍最多，但比例继续下降，运输差额占比升至26.7%。

9月其它商业服务差额亦录得逆差47亿美元，占比达到21.7%；该项目1-9月累计为顺差107亿美元，1-7月均录得顺差，8月录得逆差31亿美元。

受稳外贸政策和外部需求增强提振，中国9月出口增速创下19个月新高，高于市场预期；进口增速亦意外反弹，终结此前连续两个月负增长态势并录得七个月最高增速。当月贸易顺差则较上月的创纪录高位明显缩窄。

为打击跨境贸易套利，央行主导的人民币贬值自2月底开始启动，4月则达到此轮贬值的高潮，人民币兑美元CNY=CFXS并在当月底创出18个月的盘中新低至6.2676，此后一路震荡上行，截止目前，年内贬值幅度已经由逾3%缩窄至1.07%左右。

外管局自今年起公布国际收支口径的月度服务贸易差额数据，指居民与非居民之间发生的服务贸易交易，此前服务贸易数据包含在国际收支平衡表中按季编制并公布。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here)

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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