中国去年贸易摩擦涉案金额同比增369%--商务部

中国企业杠杆率获暂时遏制 政府部门加杠杆空间仍在--报告
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
路透北京4月8日-- 国际金融危机以来贸易保护主义逐渐升温，应对贸易摩擦成为中国面临的艰巨任务。中国商务部周一公布，2012年中国遭遇贸易救济调查77起，涉案金额大幅上升至277亿美元，同比分别增长11.6和369%。
在主要发达经济体经济复苏缓慢、失业率居高不下之际，中国面临的贸易摩擦已经呈现常态化、复杂化趋势。去年涉案金额如此之高的直接原因，则是欧盟对中国光伏产品发起的“双反”调查案件，金额高达204亿美元。
“当前及今后一个时期，中国面临的贸易摩擦已呈现常态化、复杂化趋势，”商务部公平贸易局调查专员宋和平周一在新闻发布会上称，“贸易摩擦将贯穿中国从贸易大国走向贸易强国的全过程，应对贸易摩擦是一项长期而艰巨的任务。”
据他介绍，在2009-2012年间，中国共遭遇贸易救济调查案件328起，涉及出口金额534亿美元，并呈现涉案金额攀升、多种救济措施并用、贸易救济措施政治化、影响扩大化等新特点。
此前在2011年，中国遭遇贸易救济调查69起，涉案金额仅有区区59亿美元。而昔日的光伏产业巨头--中国无锡尚德电力控股STP.N今年3月宣告破产重整，不仅和全球光伏产品供大于求导致价格急挫有直接关联，亦与欧盟对中国太阳能产品展开的“双反”调查脱不了干系。
出席同一新闻发布会的商务部新闻发言人姚坚透露，今年一季度中国共遭遇12个国家发起的贸易救济调查22起，同比增长22.2%；涉案金额9.63亿美元，较去年同期的26.36亿美元有较大下降。
他在会上重申，中国政府反对各种形式的保护主义，主张在WTO（世界贸易组织）组织机制下，通过对话磋商妥善解决贸易争端。
“贸易保护主义将使金融危机下本已严峻的经济形势更加困难，维持开放、合作、稳定、持续发展的经贸关系，符合国际社会共同利益，”他说，“中国政府支持WTO采取行动，抑制贸易保护主义泛滥。”(完)
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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