中国贸易：商务部将对原产欧日美的无缝钢管发起反倾销调查

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京5月10日 - 根据商务部5月10日发布的公告，中国将从即日起，对欧盟、日本和美国的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管发起反倾销调查，本次调查是应中国国内产业申请发起。
根据商务部网站的一份声明，上述无缝钢管产品主要用于电站锅炉和电站汽水管道。声明未点名反倾销调查涉及哪些企业。
此前，欧盟执委会刚表态支持对进口自中国的太阳能面板征收惩罚性关税，中国商务部呼吁通过对话来解决相关争端。
中国的数据显示，去年共21个国家对中国发起总计77项的贸易救济调查，今年第一季已有12个国家发起针对中国的总计22起调查。(完) (编译 隋芬; 审校 孙茉莉)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。