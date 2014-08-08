分析师看中国7月进出口数据（更新版）

路透北京8月8日 - 中国海关周五公布，7月出口同比增长14.5%，进口同比下降1.6%。路透调查预估中值分别为增长7.5%和增长3%。

海关数据并显示，7月贸易顺差473亿美元，创历史新高，路透预估为顺差270亿美元。

此外，中国7月出口环比增长13.9%，进口环比增长6.7%。经季节调整后，中国7月出口同比增长12.8%，进口同比下降1.6；7月出口环比增长5.1%，进口环比下降5.8%。

主要数据:

* 7月出口同比增长14.5%（路透预估为增长7.5%）

* 7月进口同比下降1.6%（路透预估为增长3%）

* 7月贸易顺差473亿美元(路透调查中值为顺差270亿美元)

中国月度外贸增速及顺差图表 link.reuters.com/jef62w

以下为分析师评论:

--民生证券宏观研究员 李奇霖：

出口超预期增长主要是因为人民币前期升值，促使出口商提前报关，但这还需要工业增加值中的出口交货值来验证。出口这种高增长肯定不能持续下去，因为欧美经济虽然在复苏，但已经显露出疲态，没有想象那么好，而且近期人民币升值也会给出口带来冲击。

进口方面，主要是因为前期套利贸易很凶，所以表面上看进口比较好，但实际并没有那么好。港口库存挺多，再加上严厉遏制贸易融资，未来进口还是不太乐观。

目前预计全年出口同比增长7-8%，进口增长2-3%。

--广发银行金融市场部外汇及商品交易主管 黄毅：

从分项数据上看，7月份加工贸易和一般贸易顺差都很大，两个数据都是05年汇改以来的次高，包括一般贸易的出口量也是今年1月份以来的高位。我的理解是出口在继续改善，如果排除有异常流入的情况，那说明人民币还是有升值压力，同时也说明7月下旬以来的一波升值是有内在合理性的。

后期人民币走势需要看监管思路，我认为还是偏升值的压力大些。不知道有没有异常的流入因素，如果没有的话应该还是维持温和升值的思路，这有可能会吸引国际资金再次涌向中国市场。如果有异常流入的话，不排除汇率还会往贬值方向走，就像今年年初一样出现反向波动。不过这种可能性很小。

今天中间价有点像去年有几个月的情况，就是公布贸易数据当天会升一下，这已经有好几个月没有发生过了。需要观察下周中间价是会在今天基础上稳定，还是会继续升值。我们预计中间价还会升值几十个点，有可能会回到6.15元下方。市场方面，虽然贸易数据还是支持升值，但具体走势，还是要看市场自我调节的情况。

--中国银行国际金融研究所高级研究员 周景彤：

这是一个good news。出口远超市场预期，应该是国际国内两方面原因。全球经济在好转，美欧日三大经济体同步复苏，对美国的出口增速比较高。另外就是对非洲、拉美等新兴经济体出口也不错。还有俄罗斯，因为受乌克兰危机影响，使得中国和俄罗斯的经贸关系进一步加强和紧密。

国内方面，国务院5月出台稳外贸政策细则，这也是政策效应的发挥和显现。汇率的变化影响不太大。近一月来人民币汇率一直是升值的，所以这个因素可以不予考虑。

7月份数据如此好，并不一定能完全持续。但即使稍微缓一点，加上以前出的一系列稳增长政策效果的显现，下半年经济增长应该还是比较稳定的，这种情况下，政策进一步加码的可能性减小。6月M2略高于全年目标，所以下一步货币政策会保持稳定，不会大幅放松。

--齐鲁证券宏观研究员 杨超：

7月出口数据大幅超出市场预期值7%，7月中采PMI和汇丰PMI新出口订单指数都环比大幅攀升，美国和欧洲MARKIT的PMI值依然保持高位，出口显着回升应该是非常确定的，回升幅度如此之大，主要贡献在于美国,7月ISM新订单环比大幅回升4.5。此外，韩国7月出口增速也较6月大幅回升3.2到5.7个百分点，海外经济回暖已经对出口国家产生积极影响。

7月进口同比下降1.6%，低于市场预期值1.4%，反应国内经济依然偏弱，国内经济恐怕没有前期显着回升的PMI反应的那么乐观。

展望后期，出口在海外经济加速复苏带动下将继续维持高位，而进口在经济企稳下也将有所回暖，进口增速可能保持在0-5%左右。而7月贸易顺差达到创纪录新高，同比增加近300亿美元，大概可以拉动GDP约1.4个百分点，三季度GDP可能要比市场预测的乐观。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

我们对7月份顺差的预期为市场上最高的380亿美元,实际顺差大大超出我们及市场预期,原因为出口超预期反弹,进口回落则低于预期。顺差的持续高增长,不排除人民币升值预期再起的情况下,海外资本借道贸易渠道流入中国的可能。由此也可以推断,资本项下顺差也应呈增长态势,如后续能证实资本项下顺差增加的趋势,那么海外资金重新流入基本确定。海外资金流入对国内货币政策产生了直接影响，公开市场由投放转变为回收，如果流入进一步增加，升准并辅之降息也不是不可能。

--交通银行金融研究中心宏观分析师 陈鹄飞：

7月出口增长显着高于预期，一方面是因为海外市场经济复苏比较强劲，从国内制造业PMI分享数据看，出口订单指数一直处于回升态势，7月PMI的出口订单指数就已经达到了3月以来的最高值，所以从这个先行指标也能看到出口回升的趋势。同时，中国政府出台的稳定出口的政策，从6月以后效果开始显现，促进作用一直在提升，这也是7月出口比较好的原因之一。

进口低于预期，一方面有去年7月基数比较高的因素，另一方面今年年初以来，中国各大港口大宗商品囤货现象严重，现在风险开始暴露并有蔓延的态势。我们认为，只有这些囤积的大宗商品有效去库存之后，进口才会有明显增长。现在国内也处于结构调整时期，高耗能产业去产能化仍在继续，这也导致进口增长乏力。

我们认为，下半年出口的形势会比上半年好很多，但要保持7月这么高的增速，压力也比较大。进口随着中国经济企稳回升，应将保持低速增长的态势。

--海通证券宏观研究团队：

7月出口大幅增长14.5%，与7月PMI新出口订单指数反弹相一致；外需大幅改善，对美、欧、香港出口增速均在10%以上。

7月进口跌1.6%，反映内需依然疲弱，但也与近期大宗商品价格下跌有关；7月顺差上升至473亿美元，外汇流入改善流动性，短期人民币或维持强势。

--招商银行总行金融市场部高级分析师 刘东亮：

7月进口-1.6%，接近我们-1.3%的预期，出口增长14.5%，远好于我们3.8%的预期，顺差473亿美元，大幅超越预期。

进口疲软，表明内需仍然不振，在连续出台稳增长政策之下，进口数据与其他宏观经济数据相背离，显示经济没有实质性好转，下行压力依然较大，这种下行压力最早可能于四季度表现出来；前期稳增长政策虽然初步见效，但在内需疲软之下难言鸣金收兵，储备的刺激政策料会继续推出，但由此导致的信贷快速投放局面，可能并不是央行希望见到的。

外需改善势头明显，与美国二季度经济显着回暖相呼应，预计海外发达经济体回升趋势将持续，推动出口前景看好；出口大幅增长，使得人民币升值空间转好，预计升值势头将持续，这可能造成之前囤积的结汇盘涌出，外汇占款将出现改善，利好短期流动性，央行在公开市场操作上可能会更倾向于回笼流动性，避免利率走廊下限失守。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁：

7月出口远超预期，从基数因素看，5，6月份就已经恢复正常状态。7月出口大增的原因是对美国及欧盟出口增加所致。根据上半年数据推算，7月对美国出口增幅接近13%，对欧盟的出口也明显增加，这与美国与欧盟经济恢复较快有关。预计随着这些主要经济体经济的回升，下半年中国出口会保持平稳态势，预计下半年出口增幅会在7.5%左右。

进口方面依旧疲弱，这与国内需求仍弱有关，同时也与近期国际大宗商品价格回落。总体看中国外贸形势已趋于稳定，政策方面预计仍以落实上半年政策为主。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

出口强、进口弱，出口恢复是必然的，主要得益于全球经济复苏，尤其美国需求很强劲。但这么高的数据可能有偶然性，下半年能看到恢复，但很难保持平均两位数的增长。

进口弱除了跟需求偏弱有关，跟大宗商品价格下跌也有很大关系。国内需求偏弱已经是不争的事实，但大宗商品价格维持低位的时间越长，对中国就越有利，进口数量没少、但价格却能便宜很多。

--中银国际宏观分析师 叶丙南：

出口比我们预期好很多，估计有些地缘性因素，反映欧美经济加速复苏的状态。进口跌幅大，一方面和价格有关，也反映内需偏弱。下半年出口应会好于预期，全年预测在7%左右，但进口可能会比我们之前预测的6%低一些。

顺差虽然有明显增长，但应考虑到资本项目对人民币升贬值预期的影响越来越大。国内房地产下行以及债务压力，加上美国经济加速复苏，中长期利率往上走，使得中国今年资本流入会偏弱，抑制人民币升值空间。

--首创证券研究所所长 王剑辉：

7月出口的这种增速应该是不可持续的。实际上，我们并没有看到外部环境有明显的改善，政府对出口的支持力度也并没有显着加大，人民币汇率也比较稳定。我们认为最大的可能是前期没有实现的一些出口订单，延迟到7月实现了。

另外，需要注意的一点是，7月国内的资本市场走势一直很好，这可能需要提醒有关部门注意观察，是否有热钱通过贸易的渠道进入了国内的资本市场。

从进口的形势看，中国的需求并没有明显改善，还是弱复苏的状态。

相关背景：

--7月底召开的中共中央政治局会议表示，要努力稳定对外贸易，提高对外开放水平，落实完善促进外贸发展政策，坚持积极有效利用外资，有力推动出口升级和贸易平衡发展。

--中国国家信息中心宏观经济形势课题组预计，在基数影响减弱，世界经济温和复苏等因素作用下，外需有望企稳回升，预计下半年中国出口增长7.5%左右，进口增长5.5%左右，全年出口增长4.3%左右，进口增长3.5%左右。

--国务院5月中旬出台稳定外贸增长的政策细则，明确提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。（完）

(发稿 路透中文部; 整理 张晓翀； 审校 林高丽/曾祥进)

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