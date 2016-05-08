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中国财经 | 2016年 5月 8日 星期日 10:31 BJT

中国4月人民币计价出口同比增长4.1% 进口下降5.7%--海关

路透北京5月8日 - 中国海关周日公布，以人民币计价，4月出口1.13万亿元，增长4.1%，进口8,275亿元，下降5.7%。

海关数据显示，4月贸易顺差2,980亿元人民币，扩大45.8%。

海关的新闻稿称。中国外贸出口先导指数回升。4月，中国外贸出口先导指数为33.8，较上月回升2.2，表明二季度出口压力有望缓解。

中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。

中国2015年以美元计价的出口同比下降2.8%，进口下降14.1%，贸易顺差5,945.04亿美元；若以人民币计价，2015年全年出口同比下降1.8%，进口下降13.2%，贸易顺差3.69万亿元。 （完）

浏览更多细节，请点选海关网站：www.customs.gov.cn

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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