中国4月人民币计价出口同比增长4.1% 进口下降5.7%--海关

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月8日 - 中国海关周日公布，以人民币计价，4月出口1.13万亿元，增长4.1%，进口8,275亿元，下降5.7%。
海关数据显示，4月贸易顺差2,980亿元人民币，扩大45.8%。
海关的新闻稿称。中国外贸出口先导指数回升。4月，中国外贸出口先导指数为33.8，较上月回升2.2，表明二季度出口压力有望缓解。
中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。
中国2015年以美元计价的出口同比下降2.8%，进口下降14.1%，贸易顺差5,945.04亿美元；若以人民币计价，2015年全年出口同比下降1.8%，进口下降13.2%，贸易顺差3.69万亿元。 （完）
浏览更多细节，请点选海关网站：www.customs.gov.cn
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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