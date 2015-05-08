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中国财经 | 2015年 5月 8日 星期五 10:10 BJT

中国4月以人民币计价出口同比下降6.2% 进口降16.1%--海关

路透北京5月8日 - 中国海关周五公布，4月以人民币计价出口同比下降6.2%，进口同比下降16.1%。

中国4月贸易顺差2,102.10亿元人民币。

中国3月以人民币计价出口同比下降14.6%，进口同比下降12.3%；贸易顺差为181.6亿元人民币，同比收窄62.6%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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