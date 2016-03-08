中国2月出口降幅近七年最大 外贸严峻令经济前景再添变数（更新版）

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路透北京3月8日 - 受季节性因素和外需疲弱影响，中国2月出口同比创近七年最大降幅；虽然大宗商品价格回升扶助进口降幅收窄，但进口依然是连续16个月负增长，整体外贸形势依然严峻。

分析人士认为，出口大幅逊于预期，必然对经济的拖累也更大，内外需疲弱的格局并未改变，面临“三期叠加”（经济处增速换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期）的中国经济前景再添变数，短期稳增长压力进一步升温。

“出口增速大幅低于预期，外部改善趋势值得警惕，”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称，“2月份出口增速跌幅显着扩大，主要是因为春节放假对企业订单执行产生扰动、人民币汇率企稳导致虚假贸易规模回落等因素所致。”

他指出，如果考虑季节性，总体衡量今年前两个月的出口规模，同比增速仍处于历史同期的低点，接近2009年的水平；前两个月数据并没有呈现回稳迹象，暗示2016年总体情况恐怕也不容乐观。

“一方面今年全球经济能不能比去年好存在疑问，另一方面在货币竞相贬值的大环境中，人民币汇率弹性加大能否稳定出口也存疑。出口是中国经济的一个重要动力，2016年中国经济前景面临新的变数，”李慧勇称。

中国海关周二公布，以美元计价，2月出口同比下降25.4%，创2009年5月以来近七年最大降幅，当时为下降26.5%，路透调查预估中值为下降12.5%；2月进口同比下降13.8%，路透调查预估中值为下降10%。

数据并显示，2月贸易顺差为325.92亿美元，路透预估中值为501.5亿美元。上月曾创出632.87亿美元的纪录新高。

“从贸易数据看延续了去年疲弱的格局，出口降幅明显扩大，进口降幅有所收窄，显示内外需疲弱的格局并没有变化，而进口降幅收窄的原因主要与国际大宗商品价格回升有关，”中国国家信息中心经济预测部宏观经济研究室主任牛犁评价称。

他表示，从1-2月累积的数据看，外贸形势依旧严竣，考虑到春节因素，通常1-2月的数据代表性并不强，全年的贸易形势可能要到一季度数据出来比较明显。

中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。

国家统计局数据显示，2015年资本形成对GDP(国内生产总值)的贡献率36.1%，影响GDP 2.49个百分点；进出口贡献率-2.5%，拉低GDP 0.17个百分点；消费贡献率66.4%，影响GDP 4.58个百分点。

受疲弱的中国数据和投资者获利了结的影响，亚洲股市早盘走低，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌逾1%，中国股市沪综指.SSEC早盘收挫1.62%；在岸人民币兑美元即期早盘随中间价升逾百点子，最新报6.5066元，但离岸CNH受疲弱贸易数据影响迅速回落，并扭转与在岸价格倒挂状况。

中国进出口及贸易顺差图表 reut.rs/1U9iQRD

**内外需依然疲弱**

海关发布新闻稿显示，1-2月中国对主要贸易伙伴进出口纷纷下降：中国对欧盟出口下降10.7%，进口下降7.7%；对美国出口下降10.9%，进口下降15.8%；对东盟出口下降20.4%，进口下降5%；对日本出口下降7.3%，进口下降6.2%。

“大幅低于预期的同比数据可能与2月春节因素和季节性错位有关，因为从基数角度看，去年一季度出口规模的低点在3月而非2月，”招商证券宏观团队称。

该团队指出，从外围来看，欧日制造业PMI继续下滑，美国制造业PMI进口分项同样不佳，全球金融市场的剧烈动荡也不利于经济主体预期的稳定，因此一季度外需转弱，难以给中国出口带来起色。

进口方面，“考虑到去年2月已经是低基数，加之大宗商品价格有所企稳，而且单月进口规模降至千亿美元以下要追溯到2010年了，内需的疲弱可能超出预期，”招商证券称。

3月初出炉的数据显示，欧元区2月制造业采购经理人指数（PMI）终值51.2，创一年最低水准；日本2月制造业PMI终值50.1，为八个月来最低。

与此同时，亚洲主要出口经济体台湾和韩国出口也依然疲弱：台湾2月出口同比下降11.8%，为连续第13个月衰退；韩国2月出口较上年同期减少12.2%。

“2月的出口数据远低于预期，主要原因在于外需没有明显改善，全球经济复苏比较差。数据同时显示，人民币汇率对外贸的影响不大，外需才是出口改善的关键，”民族证券首席宏观分析师朱启兵称。

进口方面，他认为，国内需求恢复的速度比想象中更慢，除非能看到下半年中国经济切实的企稳迹象，否则大宗商品将呈现企稳后低位震荡的局面；而顺差下降不会对人民币汇率产生明显影响，汇率更多取决于市场对中国经济的看法，如果即将公布的2月工业、投资数据均低于预期，汇率很可能会受到冲击。（完）