中国5月出口逊预期进口表现强劲 弱外需下外贸难有明显改观（更新版）

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路透北京6月8日 - 中国5月出口延续跌势且跌幅超预期，进口则在低基数和内需改善之下表现强劲，跌幅缩窄至19个月最小；不过考虑到全球经济整体仍疲弱，中国进出口尽管会有边际回暖，但实现全年目标还是面临较大压力。

海关总署周三公布，以美元计价5月出口同比下降4.1%；进口同比微降0.4%，路透调查预估中值分别为下降3.6%和下降6%，5月进口降幅为2014年10月以来最小。5月贸易顺差为499.8亿美元，低于路透调查预估中值580亿美元。

交通银行金融研究中心高级研究员刘学智点评道，出口同比降幅在扩大，说明出口面临压力还是挺大的，美国近期发布的数据也有不景气现象，整个外需都比较疲弱。进口延续下降，但降幅在收窄，反映进口在逐渐改善。国内投资增速企稳，对大宗商品等原材料进口有支撑作用；而且5月大宗价格也有一个略微的上升，亦有助于进口增速的持续改善。

“由于整个外部环境处于疲弱的状态，上半年外贸难以有比较明显的改观，全年压力还是比较大。”他说道。

点选贸易图表：reut.rs/1tg817c

海关同时公布人民币计价的外贸数据，5月以人民币计价出口同比增长1.2%，5月以人民币计价进口同比增长5.1%，贸易顺差为3,247.70亿元人民币。

海关新闻稿称，5月，中国外贸出口先导指数为33.1，较上月回落0.7，表明三季度出口再度面临较大下行压力。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，中国出口经理人指数为36.3，下滑1.2；新增出口订单指数、经理人信心指数分别回落1.8、1.4至35.5、41.1，出口企业综合成本指数回升0.8至29.1。

亚洲股市周三持平，因中国出口数据不及预期，抵消了能源板块前景光明及美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息预计将延迟的积极影响。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%。

5月以美元计价贸易数据详情如下: 指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) -4.1 -3.6 -9.0~3.5 -1.8 -2.5

进口(%) -0.4 -6.0 -13.0~6.7 -10.9 -17.6

贸易顺差(亿美元) 499.8 580 456~691 455.6 594.9

**5月进口远超预期**

5月进口远超预期，一方面是受去年同期低基数影响，另一方面也是对内需回暖的反应，原油、铁矿石、铜等大宗商品进口数量同比均大幅增加，此外，大宗商品价格在5月延续升势，汤森路透核心商品CRB指数5月上升约3.5%。

光大证券宏观团队表示，外需延续平稳，而进口有所改善。但进口改善是对之前需求复苏的滞后反应，随着金融体系对实体经济支撑减弱，实体经济融资难存在再度抬头可能，内需复苏进程可能受阻，进口跌幅或再度扩大。经济下行压力依然存在，未来面临较大不确定性。

他们认为，全球贸易萎缩环境下，中国出口增速继续小幅下跌。在美联储加息预期再度下降后，外部需求放缓风险有限，而人民币有效汇率维持平稳，出口将延续微幅下跌的平稳态势。

海关数据显示，以人民币计价，前五个月对欧盟进出口增长，对美国、东盟和日本等贸易伙伴进出口下降。前5个月，欧盟为中国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值1.39万亿元，增长2%，占中国外贸总值的15.2%。美国为第二大贸易伙伴，中美贸易总值为1.27万亿元，下降5.2%，占外贸总值的13.8%。 仍有分析师对外贸前景持相对乐观态度。上海证券首席宏观分析师胡月晓表示，外贸继续呈现弱复苏状态，尽管美元计价的增速仍在下降状态，但进出口边际改善趋势不变。由于资本外流趋势放缓，隐藏在外贸中的伪顺差规模基本消失，加之国际油价等大宗商品价格有较大反弹，顺差仍能保持500亿美元左右规模，表明中国出口能力延续了增加趋势。

“预计未来顺差仍会缓慢下降，进出口增速边际改善趋势也将继续。”他表示。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇则指出，单月波动比较大，累计数据更稳定一些，更能反映真实的情况。目前看来，要完成全年进出口和全球进出口保持同步的目标还是有很大难度。未来还是要落实前期国务院会议的精神，加大通关便利、推动“一带一路”、加大融资便利和对进出口的信贷支持。 中国国务院发布促进外贸回稳向好的若干意见称，将大力支持外贸企业融资，进一步提高贸易便利化水平，调整完善出口退税政策，支持中西部地区加工贸易发展，并实行积极的进口政策，重点支持先进设备、先进技术进口。

中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。(完)

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