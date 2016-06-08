中国5月出口逊预期进口表现强劲 弱外需下外贸难有明显改观（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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路透北京6月8日 - 中国5月出口延续跌势且跌幅超预期，进口则在低基数和内需改善之下表现强劲，跌幅缩窄至19个月最小；不过考虑到全球经济整体仍疲弱，中国进出口尽管会有边际回暖，但实现全年目标还是面临较大压力。
海关总署周三公布，以美元计价5月出口同比下降4.1%；进口同比微降0.4%，路透调查预估中值分别为下降3.6%和下降6%，5月进口降幅为2014年10月以来最小。5月贸易顺差为499.8亿美元，低于路透调查预估中值580亿美元。
交通银行金融研究中心高级研究员刘学智点评道，出口同比降幅在扩大，说明出口面临压力还是挺大的，美国近期发布的数据也有不景气现象，整个外需都比较疲弱。进口延续下降，但降幅在收窄，反映进口在逐渐改善。国内投资增速企稳，对大宗商品等原材料进口有支撑作用；而且5月大宗价格也有一个略微的上升，亦有助于进口增速的持续改善。
“由于整个外部环境处于疲弱的状态，上半年外贸难以有比较明显的改观，全年压力还是比较大。”他说道。
点选贸易图表：reut.rs/1tg817c
海关同时公布人民币计价的外贸数据，5月以人民币计价出口同比增长1.2%，5月以人民币计价进口同比增长5.1%，贸易顺差为3,247.70亿元人民币。
海关新闻稿称，5月，中国外贸出口先导指数为33.1，较上月回落0.7，表明三季度出口再度面临较大下行压力。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，中国出口经理人指数为36.3，下滑1.2；新增出口订单指数、经理人信心指数分别回落1.8、1.4至35.5、41.1，出口企业综合成本指数回升0.8至29.1。
亚洲股市周三持平，因中国出口数据不及预期，抵消了能源板块前景光明及美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息预计将延迟的积极影响。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%。
5月以美元计价贸易数据详情如下: 指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) -4.1 -3.6 -9.0~3.5 -1.8 -2.5
进口(%) -0.4 -6.0 -13.0~6.7 -10.9 -17.6
贸易顺差(亿美元) 499.8 580 456~691 455.6 594.9
**5月进口远超预期**
5月进口远超预期，一方面是受去年同期低基数影响，另一方面也是对内需回暖的反应，原油、铁矿石、铜等大宗商品进口数量同比均大幅增加，此外，大宗商品价格在5月延续升势，汤森路透核心商品CRB指数5月上升约3.5%。
光大证券宏观团队表示，外需延续平稳，而进口有所改善。但进口改善是对之前需求复苏的滞后反应，随着金融体系对实体经济支撑减弱，实体经济融资难存在再度抬头可能，内需复苏进程可能受阻，进口跌幅或再度扩大。经济下行压力依然存在，未来面临较大不确定性。
他们认为，全球贸易萎缩环境下，中国出口增速继续小幅下跌。在美联储加息预期再度下降后，外部需求放缓风险有限，而人民币有效汇率维持平稳，出口将延续微幅下跌的平稳态势。
海关数据显示，以人民币计价，前五个月对欧盟进出口增长，对美国、东盟和日本等贸易伙伴进出口下降。前5个月，欧盟为中国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值1.39万亿元，增长2%，占中国外贸总值的15.2%。美国为第二大贸易伙伴，中美贸易总值为1.27万亿元，下降5.2%，占外贸总值的13.8%。 仍有分析师对外贸前景持相对乐观态度。上海证券首席宏观分析师胡月晓表示，外贸继续呈现弱复苏状态，尽管美元计价的增速仍在下降状态，但进出口边际改善趋势不变。由于资本外流趋势放缓，隐藏在外贸中的伪顺差规模基本消失，加之国际油价等大宗商品价格有较大反弹，顺差仍能保持500亿美元左右规模，表明中国出口能力延续了增加趋势。
“预计未来顺差仍会缓慢下降，进出口增速边际改善趋势也将继续。”他表示。
申万宏源首席宏观分析师李慧勇则指出，单月波动比较大，累计数据更稳定一些，更能反映真实的情况。目前看来，要完成全年进出口和全球进出口保持同步的目标还是有很大难度。未来还是要落实前期国务院会议的精神，加大通关便利、推动“一带一路”、加大融资便利和对进出口的信贷支持。 中国国务院发布促进外贸回稳向好的若干意见称，将大力支持外贸企业融资，进一步提高贸易便利化水平，调整完善出口退税政策，支持中西部地区加工贸易发展，并实行积极的进口政策，重点支持先进设备、先进技术进口。
中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。(完)
浏览更多细节，请点选海关网站：www.customs.gov.cn
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
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