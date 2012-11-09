中国对欧日无缝钢管开征反倾销税

路透上海11月9日电---中国商务部周四发布公告称，对原产于欧盟和日本的高性能不锈钢无缝钢管征收反倾销税，实施期限为5年。

公告称，商务部决定从11月9日起，对上述产品征收9.2%至14.4%的反倾销税。

中国是全球最大的钢铁生产国和消费国，曾多次被主要贸易夥伴指责在2008年金融危机前在大规模的钢铁产品出口中进行倾销。

今年5月，中国发布初步裁决公告称，欧盟和日本一直在向中国市场倾销无缝钢管。

因相互征收反倾销税，中国与欧盟的贸易关系一直处于紧张状态。受钓鱼岛争端影响，最近几个月中国与日本的贸易关系也出现恶化。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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