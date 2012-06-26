商务部称外贸全年可实现10%增长

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京6月26日电---虽然今年来中国外贸数据持续疲软,但5月进出口则意外"亮丽".对此中国商务部表示,目前中国外贸增长正逐步朝着更好的方向发展,预计全年进出口总额10%左右的目标可以实现.
商务部发言人沈丹阳在例行发布会上并称,根据从一些企业和地方了解的情况看,6月海关数据总体上还将保持着5月的势头.中国外贸正朝着稳中有增的方向和预期的目标稳步发展.
"我们不能因为5月单月的数据就显现乐观,但目前的增长情况和发展态势基本还在预料的区间,并且逐步朝着更好的方向发展",他并指出.
沈丹阳认为,今年实现外贸稳定增长仍有许多有利的条件,若世界经济不进一步恶化,国外需求不出现大的逆转,全年进出口总额10%左右的预期目标是可以实现的.
另外,在消费方面,沈丹阳表示,现在的消费增速仍然在预期目标区间内,消费仍属平稳增长.
海关数据显示,中国5月进出口总值增长14.1%,创下3,435.8亿美元的历史新纪录;其中,进、出口规模双双创月度历史新高,当月出口1,811.4亿美元,增长15.3%;进口1,624.4亿美元,增长12.7%.这给黯淡的宏观经济投下一抹亮色.(完)
--发稿 尹嫄婷/宿泱韫; 审校 乔艳红
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